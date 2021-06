Visites théâtralisées au Centre Eden de Cuisery

Dimanche 27 juin, l’équipe du Centre Eden propose au public des visites théâtralisées afin de marquer officiellement son réveil 2021 et de faire découvrir de manière originale ses activités.

L’équipe, transformée en guides touristiques d’un jour, fera voyager les visiteurs à travers les mondes merveilleux et insolites de la faune et de la flore. L’émerveillement sera au rendez-vous avec des animations scénarisées par Thomas Volatier, metteur en scène originaire de Saône-et-Loire. Avec la fabrication d’un land art pour créer dans et avec la nature, la présentation des araignées à partir du mythe d’Arachnée, l’introduction à l’art du camouflage de certains insectes ou encore la confection d’un objet particulier en vannerie, le réveil promet d’être exceptionnel au Centre EDEN. Il marque le début d’une saison riche en animations !

Pratique

Dimanche 27 juin, à 10h30, 14h et 16h30

Uniquement sur réservation : 03 85 27 08 00

Nombre de places limité

Tout public

Exceptionnellement, l’espace muséographique du centre EDEN sera fermé le dimanche 27 juin.

Centre Eden - Rue de l’église à Cuisery – Tél. 03 85 27 08 00 – www.centre-eden71.fr