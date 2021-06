L’Espace Royal Jeunes de Châtenoy le Royal sera ouvert en Juillet, fermeture du 9 août jusqu’au 22 août.

L’ERJ fait comme chaque année une petite coupure en août mais les jeunes pourront bénéficier de multiples activités durant tout le mois juillet.

Dès le mercredi 7 juillet, les ados vont entrer dans le vif du sujet : journée italienne de 10h à 17h avec le repas pris sur place à l’ERJ et de jour en jour, ils auront l’occasion de participer à toutes sortes d’activités avec une nouveauté cette année l’accueil des jeunes qui vont entrer en 6ème mais n’ayant pas encore 11 ans révolus. Les inscriptions ont débuté ce vendredi 18 juin à l’ERJ de 16h à 19h ce qui permettra aux familles de voir les animatrices, les animateurs et les locaux. Ensuite les inscriptions se feront au CCAS à partir de ce 21 juin pour les Châtenoyens, puis à partir du 26 juin pour les extérieurs, la priorité sera donnée aux Châtenoyens.

Pendant l’été, il y a différentes actions :

La première action fait partie du dispositif de soutien aux initiatives jeunes avec l’accompagnement des ados dans la réalisation de leur projet. Cette année, Leur projet est de faire un séjour nature avec des activités nautiques au lac du Bourget-du-Lac du 8 au 12 juillet. Ils sont 7 jeunes de 14 à 17 ans sur ce projet et ils vont pratiquer la pêche, faire du paddle, du catamaran et d’autres activités qui seront choisies par les ados et les accompagnateurs Léogadie et Saïd. Les ados ont déjà prévu les activités et le budget pour leur séjour.

Il y a un autre dispositif qui est le Chantier jeunes pour les ados de 14 à 17 ans du 19 au 23 juillet. Les inscriptions ont déjà commencé mais il y a encore de la place. Cette année, encadrés par Saïd et un artiste graffeur, les jeunes vont réaliser une fresque sur le mur derrière la mairie.

Une autre action pour les ados avec une animation gratuite et sans inscription, appelée « Hors des Murs » dont la démarche est d’aller vers les quartiers et de les animer, pour pousser d’autres jeunes à faire des activités gratuites et les amener par la suite à fréquenter la structure. Donc là, cette année après sondages, ils sont très demandeur de sport de contact, entre autres la Boxe, pour les 11/17 ans. Cela se déroulera les jeudis 15 et 22 juillet de 15h à 19h au city stade, pour une initiation à la boxe anglaise avec le staff du Ring Olympique Chalonnais et divers jeux.

̏Un jour, une instru…˝ est aussi une action gratuite, mais cette fois en direction de la création musicale avec un logiciel de Musique Assistée par Ordinateur (MAO) et l’artiste Mahdi Metlaine.

Le dispositif ̏Prox˝ est une passerelle pour récréer la confiance entre les jeunes des quartiers et la police par des activités sportives encadrées par des policiers bénévoles. C’est une action en commun avec la ville de Chalon.

Il y a bien sûr d’autres activités pour les jeunes et pour cela il suffit qu’ils consultent le programme mis à leur disposition au centre de loisir Arc en ciel, à la mairie, au CCAS…

Nos jeunes ados pourront cette année reprendre une grande partie des activités de l’ERJ avec les mêmes animatrices et animateurs, profiter pleinement de ces activités et être aussi acteurs dans des propositions pour les années à venir. Les mesures sanitaires en vigueur pour l’été doivent être respectées et appliquées par tous.

C.Cléaux