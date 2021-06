Ouvert au monde l’entreprise comme aux particuliers, le restaurant de l’ESAT offre une possibilité de se restaurer en salles comme sur la terrasse ombragée.

Ouvert tous les jours de la semaine de 12h à 13h30, du lundi au vendredi et uniquement le midi, le restaurant de l’ESAT PEP 71 à Virey le Grand, 341 rue Jean Moulin offre un menu de qualité, avec les produits du terroir local comprenant une entrée, un plat du jour, un dessert et un café, le tout pour 17,90€.

Un restaurant ouvert à tous que ce soit pour le personnel des entreprises toutes proches de la zone Nord ou pour les particuliers désireux de venir découvrir un lieu sympathique ou 13 travailleurs en situation de handicap, encadré par deux moniteurs, assurent la cuisine et vous servent en salles ou sur la terrasse ombragée. Un menu exclusivement fait maison avec des produits locaux ou des légumes produits dans les serres horticoles du centre de Châtenoy le Royal.

Outre le restaurant, il est possible de se retrouver dans une salle de « Séminaires » pouvant contenir 90 personnes pour une assemblée générale par exemple ou pouvant accueillir 30 personnes pour des réunions de travail et ce dans la journée avec restauration sur place qui plus est. Une salle équipée avec vidéo-projecteur, tables et chaises. Toutes possibilités est étudiée éventuellement.

Situé aux portes de Virey le Grand en venant de SaôneOr et de la zone d’activité, avec un vaste parking et quasiment en pleine nature ce qui rend encore très agréable les lieux.

Pour réserver au téléphone de 8h15 à 12h30 et de 13 à 17h :

sa table au restaurant au 03 85 45 83 47

au 03 85 45 83 47 la salle de séminaires au 03 85 45 83 45

JC Reynaud