DEPARTEMENALES - SAINT REMY - "Quel message ont voulu faire passer les candidats Plissonnier et Burdin en utilisant l’image d’un Centre de Secours ?" se demandent Chrisitine Louvel et Stéphane Hugon

Des candidats en visite au Centre de Secours de Varennes-le-Grand

(Article info-chalon du 23 juin)

Quel message ont voulu faire passer les candidats Madame Plissonnier et Monsieur Burdin en utilisant l’image d’un Centre de Secours ?

Si leurs intentions étaient de faire croire que le département finance matériels et véhicules, sachez que celui montré en photo a été financé, via un emprunt, par les communes de Varennes-le-Grand et Saint-Loup-de-Varennes, donc sans aide financière du département, il y a déjà quelques années.

Il est vrai que le conseil départemental a en charge le Service Départemental Incendie et Secours (SDIS) et qu’il apporte un soutien en investissement au 56 CPI (Centre de Première Intervention) répartis sur le territoire. Mais dans l’article retraçant cette visite, il n’est absolument pas fait référence aux contributions versées au SDIS par les communes où sont implantés des CPI.

Varennes-le-Grand doit contribuer à hauteur de 61 622 € par an, Saint-Loup-de-Varennes doit contribuer à hauteur de 39 500 € par an, ces deux communes versent également et respectivement au SIVU, qui gère leur CPI, la somme de 25 000 €, soit 50 000 €.

Quelque soit la majorité départementale, les secours à la personne ont toujours été une priorité. Sans en faire la publicité, nous soutiendrons tous ses services et équipements sur l’ensemble du département.

Et pour finir, ces personnes, candidates à des élections départementales et voulant représenter les communes du canton, ont visité les installations du Centre de Première Intervention implanté à Varennes-le-Grand, géré sous forme d’un SIVU, sans en informer le président, Mr le Maire de Saint-Loup de Varennes, ni bien sûr Mr le Maire de Varennes-le-Grand.

Ces candidats seront-ils de vrais porte-paroles des élus des communes ? Sauront-ils travailler en concertation avec tous puisqu’ils se déplacent sur une commune sans en avertir les premiers édiles ?

Stéphane Hugon et Christine Louvel