Nouvelle étape du déconfinement : ce qui change à partir du 30 juin

Les jauges sont désormais supprimées dans les restaurants, les musées ou les magasins, entre autres.... mais attention les gestes barrières sont toujours d'actualité.

Les jauges sont désormais levées. Le port du masque reste toutefois obligatoire lorsqu'on quitte sa table et il est toujours interdit de consommer debout dans un restaurant ou autre brasserie. Dans l'ensemble des magasins, la limite de 4 mètres carrés par client n'est plus imposée. Que ce soit dans les grandes surfaces, dans les petits commerces ou les marchés couverts, qui étaient encore sous le coup de cette mesure. Le port du masque reste cependant obligatoire, même dans les marchés ouverts et les files d'attente en extérieur.

Musées, cinémas, théâtres, salles de spectacles, bibliothèques... Tous les lieux culturels peuvent rouvrir leurs portes aux visiteurs sans limite de jauge. Cette contrainte est aussi levée pour les lieux de loisirs comme les casinos, les bowlings, les salles de jeux, les parcs zoologiques, les parcs à thèmes ou les fêtes foraines... Mais au-delà d'une capacité de 1 000 personnes, le pass sanitaire est toutefois obligatoire.

La saison des mariages peut enfin reprendre, sans restrictions, en intérieur comme en extérieur, mais dans le respect des mesures barrières et des règles de distanciation et avec un protocole de test adapté.

Fini, les jauges et la règle d'un siège sur deux laissé vacant dans les lieux de culte et les mairies. Les fêtes et les repas peuvent également être organisés sans restrictions, en intérieur comme en extérieur. En intérieur, les buffets comme les cocktails sont désormais possibles et les pistes de danse, ouvertes.

Pour les discothèques, pas de réouverture avant le 9 juillet et sous contrainte

Pour les concerts et les festivals

Une jauge de 75% s’applique désormais en intérieur. En extérieur, cette limite est levée. Le pass sanitaire sera exigé à compter de 1 000 spectateurs, que ce soit dans les festivals en plein air comme dans les salles de concert. Quand le nombre de spectateurs est inférieur à 1 000, le port du masque est obligatoire. Au-dessus de 1 000 personnes, le port du masque n'est que recommandé, le pass sanitaire étant dans ce cas obligatoire.