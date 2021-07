Une ouverture percutante pour le 3ème jour des Musicaves

Hier soir, en ouverture du tempo 3, la chanteuse Marie Mifsud n'a cessé de surprendre par sa voix, son énergie et sa fantaisie piquante

Marie Mifsud, ca pétille, ça enthousiasme, ça décape, et ça envoie un sacré bol d’air ! Avec sa voix et sa présence inouïe sur scène, Marie Mifsud a surpris le public givrotin, par son côté créatif, libre et sauvage, auquel elle a ajouté un brin de folie...

Avec l'appui de ses musiciens, elle a su exploiter tous les registres et styles musicaux avec habileté, curiosité et humour, pour offrir public présent un moment vivifiant, qui ne l'a pas laissé indifférent.