Des équipes mixtes parmi les meilleures de France !

La 3e édition de l'EDA Chalon Battle a mis à l'honneur toutes les danses hip-hop vendredi soir. L'équipe de Chalon-sur-Saône n'a pas eu à rougir de sa prestation ! Retour en images sur une soirée Battle 4vs4 All Style où l'ambiance était à son maximum.

Tous les ingrédients étaient réunis pour ce grand événement hip-hop à l'Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône : un public chauffé à bloc grâce aux speakers Youval et Skezzo, DJ Senka qui a mis le feu aux platines, même le très jeune chalonnais DJ Liam a eu son petit moment de gloire.

8 équipes mixtes se sont affrontées : Friday (Paris), 21 Jump Street (Dijon), One Father (Quimper), Northside (Lille), Flow Killerz (Paris), Guet-apens (Chalon-sur-Saône), Couteau suisse (Genève) et Just Feel (Bordeaux), sous l'oeil expert du jury composé de Marie Houdin, Nasso Tek, David Colas, Perla Perlson et Valentine Nagata-Ramos.

S'ils venaient d'un peu partout en France, une équipe suisse s'est illustrée en allant en finale même si c'est l'excellente équipe bordelaise qui a remporté la victoire.