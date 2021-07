L'Office Municipal du Sport de Chalon sur Saône distingue des sportifs haut niveau malgré le contexte sanitaire

Même si la saison sportive s'est avérée compliquée pour nombre de clubs sportifs chalonnais, les sportifs de haut niveau n'ont pas dérogé à la règle traditionnelle de ce rendez-vous fixé par l'Office Municipal du Sport de Chalon sur Saône.

18 mois que cette crise sanitaire frappe mois après mois, et le sport chalonnais n'a pas échappé aux conséquences. Pour autant, l'OMS de Chalon sur saône, présidé par Thierry Thévenet a tenu à marquer le coup, comme un symbole du redémarrage de nombre de clubs sportifs, mis en berne pour nombre d'entre eux au cours de ces derniers mois. Les sportifs de haut niveau, pour la plupart, ont poursuivi leurs entrainements avec des conditions certes revisitées mais la bonne humeur était bien lisible derrière les masques.

En présence de Gilles Platret, de nombreux élus municipaux et des représentants des différents clubs affiliés à l'OMS, un certain nombre de sportifs de haut niveau ont été chaleureusement distingués et félicités. Par la voix de Thierry Thévenet, l'OMS a rappelé son attachement à cette cérémonie, comme un soutien indéfectible aux jeunes sportifs dans leurs performances et dans leurs vies sportives. Un petit coup de pouce bien symbolique au regard des dépenses qu'engendre une carrière de haut niveau mais un geste fortement apprécié.

Au total ce sont quelques 12000 euros qui ont été distribués par l'OMS en présence de Fabrice Moreau, figure de l'aviron français et chalonnais bien évidemment. Aux sportifs de haut niveau félicités, l'OMS a rajouté cette année une distinction liée au stage PSC1 qui s'était tenu au mois d'avril dernier.

Les sportifs distingués

Athlétic Club Chalonnais - Youssoupova Hava et Médina

Budokan Chalonnais - Ait Ahmed Sarah, Bordin Emma et Mathis

Cercle Aviron Chalonnais - Barbero Samson, Bert Elio, Theveniaut Tom, Villier Eugène

Cercle Nautique Chalonnais - Chouchaoui Matthys, Rivière Clément, Urbaniak Anastasia, Verhoeven Tanguy

Chalon Basket Club - Boivin Justine, Bouton Albane, Gonnet Clémentine, Gupillotte Nina

Chalon Tennis de Table - Dechoux Mathéo

Elan Chalon - Balmont Clémence, Cataldo Louane, Chaput Emma, Claude Jade, Dut Jordane, Ne Lisa, Velleyen Zarah, Berrad Aymen, Rozier Charlotte, Clary Lisa et Samih Mohamed Khalil. Du côté des Espoirs, Elezier-Vanerot Claudien, Galin Maxime, Godou Wilson, Manerlax Christopher, Mbaya Yvann, Monin Antonin, Niasse Babacar, Raharinantoanina Sitraka, Roche Ismaël

Entente Chalonnaise d'Athlétisme - Denizot Laura, Jambon Lucille et Mathilde, Martin Aliénor, Miguel Maxime, Soret Océane, Fadane Hamadi, Jambon Emilie, Moutoussay Maël

Rugby Tango Chalonnais - Bonnard Alex, Mathiron Arthur, Morland Luis et Marie, Renzullo Antoine

Société de Tir - Cédric Fèvre

Tennis Club - Pigeat Lily et Alix Rios

Union Gymnique Chalonnaise - Bernard Dorian, Blandin Philémon, Burdillat Roméo, Hervio-Lefort Mael, Jeanperrin Hugo, Pelletier Jules

karaté boxing - Bongo André, Grizard Vitcor, Lacquit Thibaut

Laurent Guillaumé