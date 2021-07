Le 6ème Conseil municipal des enfants de Chalon-sur-Saône a fait le bilan d'un an de mandat

Le 6ème Conseil municipal des enfants de Chalon-sur-Saône s'est réuni pour la dernière fois ce lundi dans la salle du Conseil municipal. Cette plénière a été l'occasion pour les 42 membres de mettre en lumière le bilan particulièrement riche d'une année de mandat. Plus de détails avec Info Chalon.

Lundi 5 juillet à 18 heures, dans la salle du Conseil municipal de l'hôtel de ville de Chalon-sur-Saône, les 42 enfants du 6ème Conseil municipal des enfants (CME) ont tenu leur plénière en présence du maire, Gilles Platret, de Valérie Maurer, adjointe au maire en charge des affaires familiales et de la démocratie locale, d'Évelyne Lefebvre, adjointe au maire en charge des espaces verts et du développement durable, et de Bénédicte Mosnier, adjointe au maire en charge de la culture.



Le 6ème CME (2020-2021) est composé de 42 enfants scolarisés en classe de CM1 ou CM2 et habitant à Chalon-sur-Saône. Des élections se sont déroulées au mois d'octobre 2020 dans les 21 écoles élémentaires publiques ou privées, qui ont désigné chacune, un représentant pour les CM1 et un représentant pour les CM2. Une campagne électorale s'est déroulée avant l'élection des enfants candidats (à ce titre, il a été demandé la signature d'une autorisation parentale).



La durée du mandat du CME est d'un an, sur la base du calendrier scolaire (de novembre 2020 à juin 2021). S'ils remplissent toujours les conditions de désignation et en émettent le souhait au terme de leur mandat, les membres de ce conseil pourront se représenter.



Élus dans chaque école, les enfants se sont retrouvés 5 mercredis après-midi de l'année pour travailler sur un projet de leur choix.



Les quatre thématiques travaillées pour le mandat 2020-2021 ont été :



• Atelier N°1 «Environnement/Biodiversité» : création d'un jardin des parfums avec une colonne végétale en partenariat avec le Service des Espaces Verts de la ville.

• Atelier N°2 «Culture et intergénérationnel» : ateliers de théâtre d'improvisation.

• Atelier N°3 «Santé» : création d'un panneau d'information en direction des adultes fumeurs pour éviter que celui-ci ne jettent leurs mégots de cigarettes aux abords des aires de jeux pour enfants. Ce panneau a été installé au parc Georges Nouelle.

• Atelier N°4 «Patrimoine» : création d'une vidéo sur le patrimoine Chalonnais en partenariat avec le Service Patrimoine de la Ville.



À l'issue de cette plénière, le maire a rappellé aux membres du CME l'importance de protéger la démocratie et de voter. Un conseil avisé qui fait écho à l'abstention record lors des élections régionales et départementales avant de les féliciter pour avoir donner de leur temps, démontrant leur engagement civique.



Par ailleurs, un temps citoyen a été proposé aux membres, à savoir une exposition «Moi jeune citoyen» (9-13 ans), en partenariat avec le Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD).



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati