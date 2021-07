26 associations sur 35 possibles présentes au Forum du 29 aout 2021

Les associations ont quasiment bien répondu à la demande du Comité d’organisation du Forum prévu pour le dimanche 29 aout 2021.

Tout semble bien rôdé maintenant au sein du Comité d’organisation du Forum des associations qui s’est réuni ce mercredi 7 juillet afin de faire le point matériel et organisationnel avec la Municipalité et les services techniques.

A ce jour ce sont 26 associations qui ont répondu favorablement afin de participer à ce rassemblement nécessaire de la vie associative après de si longs mois de non activité pour le plus grand nombre. Parmi les 9 non participantes : 5 réservent encore leurs réponses et 4 non pas daignées donner signe de vie.

Coté du matériel la commune a pris en compte les besoins en matériel et pour les installations de l’infrastructure dans le gymnase Alain Colas. Le Comité d’organisation se chargeant de mettre en place tables, chaises et panneaux ou les associations prendront place ( une aide de bénévoles sera la bienvenue le vendredi après-midi vers 17h).

Les associations sont invitées à installer leur stand le samedi matin de 9h à 12h. La sonorisation a été commandé, une buvette permettra de se désaltérer et de déguster quelques pâtisseries sachant que le Forum sera ouvert de 11h le matin à 17h le soir. Une tombola avec des lots majeurs est également prévue. Un vin d’Honneur, offert par la Municipalité, sera servi et ouvert aux seules associations, le dimanche soir vers 18h après le rangement collectif du gymnase. Quand tout le monde s’aide personne ne se fatigue !

Inutile de rappeler les raisons d’un tel Forum, surtout après une période aussi silencieuse de la vie associative, sinon de redire combien cette vie est nécessaire pour l’équilibre social d’une communauté surtout quand on connait la diversité associative que peut offrir la commune à ses habitants, diversité sportive, culturelle ou encore de loisirs. D’autant que pour toutes ces associations des subventions sont versées par la commune pour assurer leur bon fonctionnement et qu’il semblerait logique que toutes participent.

En attendant notez bien cette date dimanche 29 aout 2021, Forum des associations au gymnase Alain Colas, avenue Georges Brassens à Châtenoy le Royal.

JC Reynaud