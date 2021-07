A Ma Campagne, les riverains demandent la levée des plots

Depuis quelques mois, les communes de Lux et Saint-Rémy, en lien avec le Grand Chalon et VNF ont posé des plots de plusieurs centaines de kilos, notamment pour empêcher la circulation sur le petit pont qui date de la première moitié du XIXe siècle juste avant le restaurant Ma Campagne. Du coup, avec les inondations du moment, l'accès par derrière est rendu impossible et l'accès par devant impossible du fait des plots. Une situation paradoxale pour François Pugeaut dont la maison se situe au bout de Ma Campagne. Un isolement provoqué de fait par les collectivités locales, "c'est du jamais vu en juillet. En hiver, nous prenons nos dispositions, et nous avons déjà interpellé les collectivités responsables de cette installation, mais aucune solution n'a été trouvée. Ce n'est franchement pas normal de se retrouver bloqué chez soit, uniquement à cause de plots qui bloquent que nous".