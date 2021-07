Venez découvrir 'à l'Orée du bois', une production Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône

Un couple de citadins vient de s'installer sur les terres familiales, à l'orée d'un bois. Sorte de néo-ruraux qui ont fait le pas d'un nouveau départ, pour une vie différente, plus libre peut-être, dans un contexte où les interdits sont de plus en plus nombreux... Le mari, totalement novice dans le domaine de la terre et de ses lois élémentaires, écoute les conseils avisés de la Coryphée, avec laquelle il sympathise. Elle est le personnage par lequel se raconte l'histoire, lors de ses rondes nocturnes, à la recherche du mystérieux organisateur de fêtes sauvages impossibles à localiser : " C'est strictement interdit ce qu'il fait. Il y a de plus en plus de personnes qui quittent leur chambre la nuit pour rejoindre cette fête sauvage... certains disent une orgie... Parce qu'apparemment ça s'y frotte pas mal. Enfin bref... Vaut mieux que ça soit moi qui le trouve en premier, ce gars aux yeux verts. Parce que d'autres le recherchent avec des fusils. Ils en feront une passoire. Une passoire avec de longs cheveux bouclés qui tombent sur les joues. Il aurait le peau d'une couleur indéfinissable, les yeux émeraudes comme ceux du Cap-Vert... Quelqu'un qui serait attirant comme un aimant. Voilà ce que j'ai entendu. Un véritable aimant qui met en ébullition les désirs endormis."

Du mercredi 21 juillet au vendredi 23 juillet à 18H30 dans le patio de l'Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône et le samedi 24 juillet à 19h. 45 min.

Tarifs et réservation : https://www.espace-des-arts.com

Texte et visuel : Communication Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône - Crédit photo : EDA