Pass sanitaire: l'Assemblée vote finalement pour son application pour les patients et visiteurs d'hôpitaux et d'Ehpad

L'Assemblée nationale a voté contre l'application du pass sanitaire pour les patients et visiteurs d'hôpitaux et d'Ehpad, contre l'avis du gouvernement en première lecture. Une mauvaise nouvelle pour le gouvernement qui entendait enfoncer toujours plus loin sa stratégie vaccinale en dressant plus de contraintes vis à vis des non-vaccinés. Mais finalement tard dans la nuit, Olivier Véran est revenu vers 5H du matin sur le sujet auprès des parlementaires, mobilisant en sous-main les troupes de la majorité. Les patients non urgents ou les visiteurs dans les établissements de santé et maisons de retraite devront bien présenter un passe sanitaire.