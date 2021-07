Découvrez Chalon-sur-Saône autour de la photographie ancienne avec une application

Aujourd'hui, l'Office de Tourisme du Grand Chalon lançait son application pour découvrir notre ville d'art et d'histoire, à travers des clichés anciens. Plus de détails avec Info Chalon.

L'Office de Tourisme et des Congrès du Grand Chalon a trouvé une idée originale afin de rendre plus attractive son application qui permet de découvrir de Chalon-sur-Saône, berceau de la photographie : accoler une photographie ancienne à tous les lieux remarquables de notre ville d'art et d'histoire.



Aujourd'hui, mardi 27 juillet à 16 heures, Gilles Platret, le maire de Chalon-sur-Saône, et plusieurs élus locaux étaient présents à l'Office de Tourisme pour un point presse autour du lancement du nouveau développement de l'application «Chalon en photos, d'hier à aujourd'hui».



Cette application permet de mettre en scène des clichés anciens et de créer des vrais itinéraires autour de la photographie.



Étaient notamment présents, Bruno Legourd, adjoint en charge des affaires sanitaires et sociales, Isabel Paulo, conseillère municipale déléguée Actions en direction des jeunes, Dominique Rougeron, conseillère municipale déléguée Personnes âgées Accompagnement du handicap, Serge Rosinoff, conseiller municipal chargé de mission Mémoire et monde patriotique, Bruno Rochette, conseiller municpal délégué Relations avec les associations sportives, Benoît Morgante, conseiller municipal chargé de mission Suivi de la rénovation de la salle Marcel- Sembat et du Clos Bourguignon, Florence Capelli, directrice générale de l'Office de Tourisme et des Congrès du Grand Chalon, et Jérôme Marche, directeur de développement de l'application à CHALON.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati