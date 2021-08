La Petite reine du flonflon nous surprend, rue aux Fèvres

Dimanche, jour de marché, on aime déambuler dans le cœur de ville de Chalon. Et aujourd’hui, le soleil nous tire un sourire timide : on n’y croyait plus.

Et puis rue aux Fèvres, soudain, il y a comme un air de fête. Attendez, non… c’est une chanson de Brel, Vesoul (t’as voulu voir Vesoul, on a vu Vesoul…). Là, on s’arrête et on savoure !

Angélique Neuville manie son instrument avec une aisance étonnante. Elle a commencé l’accordéon à 10 ans, lui et elle ne font qu’un. Du coup, elle en tire ce qu’elle veut : le bal musette, bien sûr, mais aussi le twist, le jazz, le…

En 2 mots : elle a remporté le championnat de France en 2014 et, l’année suivante, elle a été finaliste de la coupe du monde d’accordéon.

Angélique Neuville habite le Jura, près de Lons-le-Saunier. Elle reviendra à Chalon, les jours de marché, vous n’aurez qu’à tendre l’oreille, et savourer !

Par Nathalie DUNAND

Angélique NEUVILLE

Accordéoniste

CD 18 titres (10 €)

Contact : 06 95 15 91 86

[email protected]