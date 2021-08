Le mythique Zeppelin Goodyear a survolé le Chalonnais ce mercredi

C'est une pause technique normale qui est à l'origine de l'atterissage du Zeppelin Goodyear qui fait route généralement pour les traditionnels rendez-vous majeurs des courses automobiles, en France comme en Allemagne, et dans le cas présent, en direction de la Sarthe pour les 24h du Mans. Long de 75 m, large de 19,5 m et haut de 17,4 m, il s’agit du plus grand dirigeable semi-rigide au monde. Il peut atteindre la vitesse maximale de 125 km/h, voler jusqu’à 3 000 m d’altitude, et transporter 14 personnes pour une autonomie de 1 000 km. Sa base de rattachement est située à Francfort en Allemagne.

Un atterissage qui a suscité un vif intérêt sur le Chalonnais, provoquant un grand nombre de prises de vues de personnes étonnées de voir un tel engin au-dessus de leurs têtes. Il repartira ce jeudi dans la matinée.... avec sans doute un autre passage sur sa phase retour.

Photos Christian Ninot