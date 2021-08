̏ Place à l’été˝, des actions, des animations et du cinéma pour les San Rémois(es).

Dans le cadre de ̏ Place à l’été˝ la municipalité avait programmé une séance de cinéma à la salle Brassens.

Une séance qui a réuni une quarantaine de personnes ce vendredi 20 Août à la salle Brassens pour assister à la projection du film ̏Espen – Le gardien de la prophétie˝ de Mikkel Braenne Sandemose. Film de légende : selon une ancienne prophétie, si l'héritière du trône n'a pas trouvé mari lors de son dix-huitième anniversaire, elle sera enlevée par un être maléfique.

Ce fût l’occasion pour Florence Plissonnier maire de la ville, assistée de Pascale Barbier adjointe et Magalie du service famille et séniors de procéder au tirage au sort des gagnants à la tombola gratuite organisée pour ces festivités estivales.

Les heureux gagnants vont pouvoir, jeudi 26 Août, faire un vol captif à bord de la montgolfière mise à disposition par l’entreprise Guinot.

Magalie supervisait cette séance de cinéma. On pouvait noter la présence des policiers municipaux aux abords de la salle et sur la place de la mairie. Ils ont eu un rôle important pendant ces deux mois très animés en plus de leur travail quotidien.

C.Cléaux