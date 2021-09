Une Fête de la vigne 2021 plutôt réussie

Contrairement à certaines communes, qui ont choisi d'annuler purement et simplement toutes les manifestations prévues, la municipalité givrotine avait fait le choix de maintenir l'édition 2021 de la Fête de la vigne, en s'adaptant aux recommandations préfectorales, qui n'ont cessé d'évoluer, au fur et à mesure que la fête s'approchait.

Et comme le disait la semaine dernière Rémi Cordonnier, Adjoint en charge de la vie économique et de la communication, « Nous devons être capables de maintenir une fête de la vigne presque normale, même si cela n'a pas été simple à organiser, et qu'il a fallu faire preuve de beaucoup de souplesse. »

A l'heure de faire le bilan, Info-Chalon.com pense donc que le défi a été relevé, grâce à l'implication de toutes les parties prenantes : la municipalité, les commerces, les associations, la Résidence Autonomie, dont les 1 000 fleurs en papier, confectionnées par les résidents, ont permis de décorer le village aux couleurs de la commune (bleu et jaune).

Même la mise en place d'une zone « pass sanitaire » pour certaines activités n'a manifestement pas freiné les visiteurs. En effet que ce soit le spectacle pour enfants du samedi après-midi, ou les stands de restauration tenus par les clubs de foot et de rugby, tous ont connu une très grosse affluence, qui pour ces derniers a d'ailleurs nécessité des réapprovisionnements le dimanche matin..



Alors Oui, il a manqué certaines choses, comme par exemple les manèges plus spécialement réservés aux adolescents.

Une partie des associations givrotines a aussi été contrainte d'annuler sa présence sur la fête, faute de moyens humains et/ou de temps de préparation, et la parade dominicale a dû être annulée pour des raisons sanitaires.

Du coup, le nombre de visiteurs a été moins important que celui des autres années, au grand dam des artisans, qui eux s'étaient déplacés plus nombreux que d'habitude pour le traditionnel marché artisanal.

Mais malgré cela, cette fête a fait du bien, car la météo étant au rendez-vous, les personnes qui se sont déplacées ont pu profiter de beaux moments, que ce soit dans les bars, commerces et restaurants givrotins, lors du bal et du feu d'artifice, qui se sont déroulés samedi soir, ou dans les stands proposés par les associations et artisans présents

Quant au associations, elles ne cachaient pas leur plaisir d'avoir fait l'effort de participer, déjà parce qu'elles ont pu renouer des contacts avec le public, mais aussi parce que pour certaines, ce genre de manifestations représente la plus grosse rentrée d'argent de l'année !