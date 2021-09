Pour la phase 2 de SaôneOr, le Grand Chalon tourne le dos à la logistique et accueille à bras ouverts l'industrie

Signe que les temps changent et que le travail de la Mission du Développement Economique du Grand Chalon commence à payer, le Grand Chalon peut se permettre de refuser un certain nombre de sollicitations dans le secteur logistique. Avec l'outil clé à la main, validé en juillet 2020 par la Secrétaire d'Etat à l'Industrie, notre territoire a pris son destin en main en faisant le pari de la relocalisation industrielle, "et depuis la COVID, on a vu la différence, les sollicitations pour des implantations industrielles ont pris le dessus" confiaient collègialement Sébastien Martin et Martine Granier, Directrice du développement économique.

61 hectares fléchés pour l'industrie

"Franchement on aurait pu vendre ces terrains au moins 5 fois" précisait ce mardi matin Sébastien Martin, "mais ce n'est pas le projet qu'on veut pour le Grand Chalon et les sollicitations industrielles sont là, on aurait tord de s'en priver".

Une phase 2 lancée finalement en avance alors que sur les 37,5 hectares de la phase 1, "il ne reste plus que deux parcelles d'un hectare et de 2,5 hectares". Avec SGT qui poursuit son développement localement , c'est l'entreprise espagnole Vicky Foods qui est venue s'implanter sur quelques 14 hectares, soldant quasiment la phase 1 en terme de réserve foncière. Rappelons que l'industriel espagnol vise un investissement de 50 millions d'euros sur son futur site de production chalonnais avec à la clé quelques 250 emplois.

Sur cette phase 2, ce sont 8 millions d'euros qui sont budgétés par le Grand Chalon en vue de son aménagement, intégralement situé sur la commune de Virey le Grand. Les travaux ont débuté dans le prolongement de la rue de l'Argentique avec une livraison dans le mois de novembre pour après entamer la rue du Lieutenant Putier qui connaîtra une requalification complète.

15 hectares de Coulée verte

Sur les 61 hectares de cette deuxième phase, ce sont 15 hectares qui ont réservés afin de constituer la future Coulée verte. Une zone protégée de près de 300 à 400 mètres de large, constituée de bassins de rétentions, de buttes et bien sûr de plantations d'arbres.

A noter qu'un espace protégé de tout aménagement a été déterminé compte tenu de la présence de pies-grièches.

Conscient que les emplois industriels génèrent bien plus de richesse que les emplois logistiques, le Grand Chalon entend bien profiter des vents favorables qui placent notre territoire parmi les zones plébiscitées pour un certain nombre d'implantations et donc de créations d'emplois.

Laurent Guillaumé