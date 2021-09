Info-chalon.com était à la rame ce dimanche

Merci pour vos nombreux messages de soutiens et d'inquiétudes tout au long de cette journée de dimanche. Même si aux yeux du Grand Public, le site a répondu présent, la publication de contenus était impossible, suite à une difficulté technique liée aux dernières modifications. Après quelques heures d'attente, votre site d'informations a repris sa voilure. On devrait tirer de nouveaux enseignements sur ces dernières péripéties pour être toujours plus préparés face à l'afflux de nouveaux lecteurs. Merci encore... la journée s'annonce longue et dense en terme de publications et donc de lecture ! Bon lundi à toutes et tous !

Laurent Guillaumé et toute l'équipe d'info-chalon.com