Nouveau commerce à Chalon-sur-Saône : Découvrez « Just Over the Top »

La jolie boutique « Just Over the Top » située 24 rue du Chatelet à Chalon-sur-Saône a ouvert ses portes mercredi 15 septembre. Dans ce magasin de prêt-à-porter hommes, femmes et enfants on vous propose essentiellement de la veste doudoune.

Charlène, la responsable du magasin, assistée de son apprenti Samuel, sera à votre écoute pour vous conseiller sur le meilleur choix possible.

Ce magasin est ouvert le mardi de 10 H 00 à 12 H 30 et de 14 H à 19 H du mardi au samedi renseignements : Tél au 03 85 97 74 88

J.P.B.