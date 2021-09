Fragnes- La Loyère : Une boulangerie entièrement rénovée

Samedi matin, il y avait effervescence à Fragnes-La Loyère devant la Boulangerie du village tenue par Karine et Thierry. Ce sympathique couple de commerçants, après avoir fait réaliser des travaux de rénovation, avait tenu à marquer le coup en offrant viennoiserie et café dès 8h00 à leur clientèle.

Ils n’ont pas hésité non plus à offrir le verre de l’amitié accompagné du petit salé à partir de 11 heures aux clients de passage ainsi qu’aux habitués et aux administrés.

Cette inauguration faisant suite à la rénovation de cette boulangerie pendant plusieurs mois, possède dorénavant une devanture entièrement relookée mais aussi des vitrines, des présentoirs plus nombreux et plus fonctionnels ainsi qu’une circulation des clients avec entrée et sortie distinctes.

Lors de son discours d’inauguration, Alain Gaudray, Maire de Fragnes La Loyère a rappelé l’attachement des administrés à leur commerces et a remercier Karine et Thierry pour la qualité de leur accueil et de leur participation à la vie du village.

J.P.B