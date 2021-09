Chalon-sur-Saône conserve sa 4e Fleur et obtient le prix de la Mise en Valeur du Patrimoine

Le jury national du label « Villes et Villages fleuris » était en visite à Chalon mi-juillet afin de décider du maintien ou non de la 4e fleur décrochée par Chalon en 2018.

La réponse a été notifiée ce mercredi 22 septembre : non seulement le jury conforte la « 4e Fleur » de Chalon, mais vient de surcroît d’attribuer à la Ville le Prix national de la Mise en Valeur du Patrimoine ! Il récompense le travail passionné des agents des Espaces Verts et de tous les services impliqués dans la mise en valeur de Chalon.



L’obtention en 2018 du label 4e Fleur a témoigné de la volonté de la municipalité de faire de Chalon une ville où la nature a toute sa place. Pour autant, depuis trois ans, les équipes n’ont pas arrêté de s’investir dans leurs projets d’embellisement de la commune et ont multiplié leurs efforts pour offrir aux Chalonnaises et aux Chalonnais des espaces agréables à fréquenter en toutes saisons. Car, au-delà du fleurissement, la 4e Fleur juge la qualité générale du cadre de vie et récompense le travail effectué sur nos aménagements paysagers, le traitement des espaces verts, la préservation des ressources naturelles ou la favorisation de la biodiversité.



Aujourd’hui, le résultat est à nouveau au rendez-vous avec le renouvellement du label 4e Fleur, accompagné, qui plus est, par un prix national récompensant la mise en valeur de notre patrimoine !



La visite du jury

Lors de sa visite à la mi-juillet, pendant plus de 4 heures, le jury est passé par les deux rives de la Saône, les allées de nos parcs et jardins, le lac des Prés-Saint-Jean, le parc Bellevue, la prairie Saint-Nicolas et même jusqu’au cœur du cloître de la cathédrale Saint-Vincent. Les experts ont ainsi pu juger du travail effectué par les services de la ville tout au long de l’année

Le jury a vérifié la qualité du fleurissement de la ville qui compte pour 25 % de la note, mais surtout la qualité du cadre paysager et environnemental qu’elle propose à ses habitants et aux visiteurs. Le jury a évalué le fleurissement, mais également la qualité de vie, celle des services et de l’accueil. Le jury a pris en compte différents critères comme par exemple les rénovations urbaines, le patrimoine, l’aménagement incluant des plantations généreuses et adaptées.

Un prix spécial attribué par le jury

Le jury a attribué le prix National de la Mise en Valeur du Patrimoine saluant le travail réalisé sur le territoire de valorisation de son patrimoine, tant bâti que végétal.

Les experts ont été sensibles aux rénovations et aux réaménagements qui ont été réalisés (Maison des vins, cloître, quai des Messageries, quai Gambetta…) faisant la place belle au végétal, permettant ainsi de sublimer les aspects architecturaux et patrimoniaux.

Ce prix salue également le service des Espaces Verts dans sa gestion des plantations d’arbres. Il a notamment été séduit par l’opération « 60 arbres du label » qui a consisté à planter 60 arbres de variétés différentes pour les 60 ans du label Villes et Villages Fleuris. Cinquante de ces arbres aux thématiques variées ont été plantés par des particuliers tirés au sort lors de la Fête de la biodiversité. Cet événement a permis d’une part de rajeunir et d’enrichir le patrimoine arboré de la ville et, d’autre part, de faire découvrir le cycle de la vie d’un arbre à de nombreux particuliers.

Les projets « À Vous d’Inventer la Ville », qui se font en lien avec les habitants, ont contribué à créer ou réaménager de nombreux espaces verts (entrée sud de la ville, végétalisation des murs rue de Strasbourg, création d’un espace vert à proximité du lycée Ponthus de Tyard, réaménagement de l’arrière de la Maison de quartier des Aubépins…).

Parallèlement, de nombeuses opérations en direction du public ont été organisées via les écoles, les Maisons de quartier, la Maison des seniors, les Conseils de quartier…

Cet été, le jardin géobotanique s’est transformé en écrin illuminé pour accueillir une semaine de spectacles intimistes (contes, marionnettes, théâtre…) permettant aux Chalonnais de découvrir ce lieu sous un angle différent.



Toute cette prise de conscience environnementale, favorisant la mise en valeur de notre patrimoine, est donc aujourd’hui récompensée par l’obtention de ce prix national.



Quelques repères dans les actions 2018/2021

Les recommandations du jury national en 2018 étaient de continuer les actions mises en œuvre vis-à-vis de la protection de l’environnement et de la préservation du patrimoine végétal tout en poursuivant les efforts faits en terme de gestion des espaces verts.

Gestion des espaces verts

Mise en place de gestion des espaces verts en eco-pâturage (parc Bellevue et Prés Saint-Jean)

Abandon des désherbants dans les cimetières et mise en place d’une politique de végétalisation

Lancement du programme de végétalisation et de désimperméabilisation des cours d’école



Aménagements des espaces verts

Ouverture du jardin public de l’ancienne Banque de France

Mise en place d’aires de jeux pour enfants (parc Georges-Nouelle, square Chabas, jardin du Conservatoire)

Aménagements et rajeunissement des végétaux dans les différents parcs (Géobotanique, Arquebuse)

Mise en place et rénovation du mobilier urbain installé dans les parcs



Le végétal

Opérations de plantations thématiques permettant de préserver le patrimoine végétal : « Les 6 troncs » du quartier Boucicaut, « Des beaux arbres au board » à proximité du skate-parc des Prés-Saint-Jean, « Les feuilles composées des arbres gourmands » rue Jean Moulin…

Événéments ponctuels enrichissant le patrimoine végétal : maillot géant en fleurs (Tour de France), opération «les fleurs du Coeur» (à destination des soignants), renaissance de la Pensée de Chalon, baptême d’un nouveau rosier (“ Chalon en Bourgogne ”)…

L’environnement

Suivi des ruchers urbains

Réaménagement de la Thalie avec la création de nouvelles mares

Gestion des déchets dont la nouvelle filière de recyclage des masques

Mobilité avec prise en compte des déplacements vélos dans les projets de réaménagement

Compostage développé au sein des structures

Mise en place de poubelles de tri sélectif dans les squares

Visites à thématiques naturelles pour découvrir la faune et la flore…