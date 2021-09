3eédition d’Origin’Art : Le rendez-vous des rencontres urbaines revient, venez nombreux participer à cette grande fête de la jeunesse

Déjà en mai dernier en raison de la crise sanitaire, la 3e édition du festival dédiée à la culture urbaine a été reprogrammée ce weekend du 24 au 26 septembre à l’Abattoir. Pendant de très longs mois, la crise sanitaire a pesé fortement sur le moral d’une jeunesse privée d’une grande partie de ses loisirs et de ses activités. Aussi en cette rentrée 2021, Origin’Art voulait symboliser le retour de cette vie culturelle et sportive tant attendue par les plus jeunes générations. Le but Origin’Art, c’est de se faire l’écho des actions culturelles menées tout au long de l’année au sein du Service Jeunesse de la Ville de Chalon.

A chalon-sur-Saône du 24 au 26 septembre, le Festival Origin’art sera un temps fort pour la jeunesse chalonnaise. Ce sont trois jours dédiés aux pratiques urbaines artistiques et sportives. Avec près d’une vingtaine de disciplines en démonstrations sur le site de l’Abattoir, des shows spectaculaires, des ateliers de pratique pour tous, un programme dense vous attend !

Info-chalon était present ce vendredi 24 septembre date de lancement et d’inauguration de ce festival avec la presence de Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône, Bénédicte Mosnier, 4e adjointe en charge de la culture, Jean-Michel Morandière, 11e adjoint en charge de la jeunesse et de la vie des quartiers, Isabel Paulo, Déléguée aux actions en direction des jeunes et Présidente du GIPCLA (Groupement D’Intérêt Public Chalon Loisirs animations), Dominique Rougeron, Déléguée aux personnes âgées et à l’accompagnement du handicap, Karim Animi, Responsable du service Jeunesse…

Extraits des discours prononcés :

Jean-Michel Morandière : « Bonjour à tout le monde et bienvenue à tous […] C’est un grand jour pour nous, un bel événement qui n’a pas eu lieu l’an dernier, qui devait avoir lieu en mai cette année et qui de nouveau a été décalé. Vous êtes là pour ce bel événement et je suis content de voir qu’il y a beaucoup de personnes, de professionnels qui sont là pour la jeunesse car c’est la jeunesse dont il est question ce soir, ce weekend. Cette jeunesse qui avait besoin de nous ces derniers mois car elle a été mise à rude épreuve et je peux vous dire que l’ensemble de nos services ont toujours été là pour les accompagner, les aider dans toutes leurs démarches, que ce soit pour les petits, les plus grands, à l’école, les maisons de quartier, les services jeunesses… Bref la ville de Chalon a toujours été présente pour les jeunes et le sera toujours. Aujourd’hui, c’est avec un grand honneur que nous mettons en avant certaines cultures comme la culture urbaine qui fait aussi partie de leur développement et qui est porté par le Service Jeunesse. La culture urbaine qui nous vient des Etats-Unis principalement […] Et puis vous découvrirez plein d’activités qui auront lieu et qui seront inscrites sur le programme, alors profitez-en, je vous remercie ! ».

Gilles Platret : « Je suis très heureux de tous vous retrouver ici sous le soleil pour cette troisième édition […] Je voudrais remercier toutes les associations, les institutions, les compagnies, les commerçants qui nous ont fait confiance une nouvelle fois pour faire vivre ce moment de partage. Quand on a lancé ce projet, il y a trois ans […] on ne savait pas trop ce que cela pouvait donner et néanmoins, le public est venu à la rencontre de l’événement dès le départ et cela a été une grande satisfaction pour nous. On s’est dit que cela répondait à un besoin, que cela créait une animation qui plaisait non seulement aux jeunes mais aussi à leur famille [...] C’est un bel endroit que l’Abattoir parce qu’il est accessible, il offre toutes les conditions de sécurité et cela les familles l’apprécient énormément […] Vous connaissez le principe d’ Origin’Art, c’est d’observez, découvrir et pratiquer, c’est aussi un moment de partage et d’échanges et c’est comme cela qu’on l’a voulu, qu’on l’a conçu et c’est comme cela qu’il demeure. Aussi, je remercie Isabel Paulo et le GIPCLA qui porte structurellement cet événement, tous les services et les agents de la ville de Chalon qui donne un coup de main au bon fonctionnement et je citerais bien sûr le Service Jeunesse parce qu’ils ont fait un gros travail dans la conception et dans l’organisation… ainsi que tous les agents de la collectivité. Je vous souhaite à tous un bon événement et de bien en profitez, à cette belle jeunesse de Chalon de venir ici pour prendre un bon bol d’air afin que cette 3e édition reste mémorable. Mesdames et Messieurs, je vous remercie ».

S’en suivait également une très belle Conférence dansée hip hop : histoire du hip-hop par Olivier Lefrançois (danseur, chorégraphe et pédagogue)

Des jeunes talents chalonnais étaient à l’honneur (Quatraro, Noah, Anna et Allia, Maxcence, Lois et Victor)

Quatraro,

Noah,

Anna et Allia,

Maxcence,

Lois,

Victor.

Une improvisation de danses solos, duos, trios de tous types de danse était mise en place par Olivier Lefrançois :

Enfin à partir de 21 H 40, Soul train animait la soirée avec Dj Dan ( Dj Chalonnais), présent aux Championnats du monde 2021 et finaliste DMC World,

Découvrez le programme

Le photoreportage info-chalon

