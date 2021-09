Le Mouvement Chrétien des Retraités (MCR) dialogue le temps d’un gouter

Prendre sa retraite est un véritable changement de vie. Vivre sa retraite doit être l’occasion d’améliorer la connaissance de soi, de se retrouver au coeur d’échanges entre générations ( enfants, petits-enfants) ou encore d’oeuvrer et de s’engager dans la Cité comme élus, au sein du monde associatif ou encore en aidant sa Paroisse. Le Mouvement Chrétien des Retraités (MCR) est l’occasion de se retrouver pour partager, quel que soit son âge, les rêves et les expériences de chacun, tout en préservent la maison commune définie par le Pape François dans son encyclique Laudato Si et pour transmettre la foi et les valeurs de la vie chrétienne.

La transmission était de mise en ce samedi 25 septembre 2021 ou jeunes et aînés ont partagé un gouter certes, mais aussi échanger des instants de vie et d’espérance. Une journée organisée dans de nombreux diocèses ou paroisses à travers des temps conviviaux, avec des jeunes toujours avides de découvrir et de comprendre le « Pourquoi » des choses et particulièrement la démarche de celles et ceux qui participent à la vie du MCR.

Un temps de gouter qui entre dans la Journée Mondiale des grands-parents et des personnes âgées souhaitée par le Pape François, en lien avec l’année de la famille. Un temps d’écoute, d’échange, de témoignage pour construire ensemble, jeunes et moins jeunes, le monde de demain.

Aujourd’hui c’est la fête

Tous les âges de la vie se sont réunis

Ouvre la fenêtre de ton coeur

Et laisse pénétrer le soleil de l’amitié

(Extrait du poème des Générations)

JC Reynaud

