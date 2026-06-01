Chalon sur Saône
Un enterrement de vie de jeune fille festif à Chalon-sur-Saône pour Lucie Truchot
Par Karim BOUAKLINE-VENEGAS AL GHARNATI
Publié le 01 Juin 2026 à 15h00
Entourée de ses amies, Lucie a fêté son EVJF dans une ambiance festive et chaleureuse. Plus de détails avec Info Chalon.
Samedi 30 mai 2026, les rues de Chalon-sur-Saône ont accueilli un groupe de jeunes femmes venues de plusieurs régions célébrer l'enterrement de vie de jeune fille de Lucie Truchot.
Originaire de Nancy, la future mariée avait choisi la Cité de Niépce avec ses amies pour partager un moment convivial avant le grand jour.
Arrivées des quatre coins de France et de Navarre, les participantes ont profité d'un après-midi placé sous le signe de la bonne humeur, entre animations, découverte de Chalon et éclats de rire. Déguisements, défis et souvenirs immortalisés en photos ont rythmé cette journée particulière.
La fête s'est ensuite poursuivie en soirée dans les établissements du centre-ville, où le groupe a prolongé les réjouissances jusqu'au bout de la nuit. Une parenthèse festive et chaleureuse pour Lucie, qui s’apprête désormais à devenir Madame Lucie Petitjean.
Un moment inoubliable entre copines, à quelques semaines d'un mariage très attendu.
Toute la rédaction adresse ses plus sincères félicitations à Lucie et à son futur marié. Après cette belle journée entourée de ses amies, nous lui souhaitons un mariage à la hauteur de ce moment de bonheur et une vie conjugale riche en amour, en rires et en merveilleux souvenirs.
Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati
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