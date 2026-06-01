Shelly Blues enflamme le Saint-James : une soirée blues, sourire et partage

Salle comble et bonne humeur contagieuse : le groupe a fait vibrer le pub avec blues généreux et festif. Plus de détails avec Info Chalon.

Samedi 30 mai 2026, à partir de 21 heures, le pub Saint-James a vibré au son de Shelly Blues, un groupe qui cultive avec passion l'esprit du blues revisité. Dès les premières notes, l'ambiance était donnée : une salle comble, un public conquis et un bar littéralement bondé de monde.

Composé de quatre musiciens passionnés, Shelly Blues propose sa propre lecture des grands standards, avec cette touche bluesy qui fait toute la personnalité du groupe.

Mais attention, pas question ici de reproduire les morceaux à l'identique; le groupe préfère les réinventer, les habiter et les partager avec une sincérité communicative.

Au fil de la soirée, les sourires se sont multipliés aussi bien sur scène que dans le public. Les riffs de guitare, les rythmes entraînants et l'énergie des musiciens ont rapidement transformé le Saint-James en véritable chaudron de bonne humeur. Entre amis, en famille ou simplement amateurs de bonne musique, chacun semblait avoir trouvé sa place dans cette atmosphère chaleureuse où la convivialité était reine.

Shelly Blues possède cette qualité rare : faire oublier le temps qui passe. Les morceaux s'enchaînent naturellement, alternant émotion, groove et moments festifs. On sent chez ces quatre musiciens le plaisir de jouer ensemble, mais surtout celui de partager leur univers avec le public.

Le Saint-James affichait complet et les applaudissements nourris en fin de concert ont confirmé ce que tout le monde avait déjà compris : la soirée a été une réussite totale. Une de ces soirées dont on reparlera encore plusieurs jours après, tant pour la qualité musicale que pour l'ambiance exceptionnelle qui régnait dans le pub.

Avec sa recette faite de blues, de générosité et de bonne humeur à volonté, Shelly Blues a offert au public du Saint-James un concert authentique et chaleureux, comme on aimerait en vivre plus souvent.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati