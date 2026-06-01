CÔTE D'OR

Beaune - L’aérodrome de Challanges fermé après l’installation de nombreuses caravanes de gens du voyage

Par Jeannette MONARCHI

Publié le 01 Juin 2026 à 14h27

Beaune - L’aérodrome de Challanges fermé après l’installation de nombreuses caravanes de gens du voyage

La situation a entraîné la fermeture immédiate de la piste et perturbe fortement l’activité aéronautique locale. Les autorités se sont rendues sur place et la gendarmerie doit poursuivre ses constatations à l’aide d’un drone.

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