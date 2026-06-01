30h du jeu - Une 7e édition couronnée de succès à Givry

Encore une édition couronnée de succès pour les organisateurs des 30h du Jeu, menées ce week-end à Givry. Toute l'organisation souhaitait adresser ce joli message au lendemain de ce week-end très animé, "Vous en avez pensé quoi ? Nous on est épuisés mais comblés. Merci aux bénévoles et à leur force de travail et de passion. Sans vous rien n'est possible ! Merci aux auteurs, associations, animateurs, d'avoir été au top tout au long de l'événement. Merci à notre marraine Pauline Détraz pour sa présence solaire ! Merci à la municipalité pour leur soutien sans faille ! Merci aux organisateurs pour leur travail tout au long de l'année pour que tout soit aux petits oignons ! Et Merci à vous (les plus de 1000 personnes) d'être venus jouer en nombre ! Maintenant on va dormir un peu"

On attend l'édition 2027...