Journée de sensibilisation à l’insuffisance cardiaque

ette année encore, le contexte sanitaire est particulier. Pour cette raison, aucun atelier ne pourra avoir lieu au Centre Hospitalier William Morey de Chalon sur Saône. Toutefois, nous avons choisi, de communiquer sur le sujet, avec le soutien institutionnel du laboratoire Novartis, pour sensibiliser la popula- tion à l’importance de l’identification des symptômes.

Le Centre Hospitalier William Morey, le Centre Hospitalier d’Autun et le Centre de réadaptation cardiaque Marguerite Boucicaut, en partenariat avec le Club Coeur et Santé, se sont mobilisés pour cette journée en tournant des séquences vidéos qui retracent le parcours d’un insuffisant cardiaque. Ces vidéos seront diffu- sées tout au long de la journée du 28 septembre sur nos réseaux sociaux.

L’insuffisance cardiaque, c’est quoi ?

L’insuffisance cardiaque, c’est l’incapacité du cœur à maintenir un débit cardiaque suffisant pour faire face aux besoins métaboliques de l’organisme. Le sang s’accumule en amont du cœur, la pression veineuse augmente et l’eau contenue dans les vaisseaux va avoir tendance à s’accumuler dans les tissus jusqu’à former un œdème. Contrairement aux idées reçues, cette maladie ne concerne pas uniquement les personnes âgées.

L’insuffisance cardiaque reste une maladie méconnue. Moins d’une personne sur 10 est capable d’identifier les symptômes les plus courants. En effet, ils sont souvent confondus avec les signes du vieillissement par les patients et leur entourage.

Le GICC (Groupe Insuffisance Cardiaque et Cardiomyopathie) a lancé, il y a près de 2 ans, un acronyme très simple pour se souvenir des signes d’alerte de l’Insuffisance Cardiaque : EPOF pour essoufflement, prise de poids, œdèmes et fatigue.

Le 28/09/2020 à Chalon-sur-Saône

Ces quatre symptômes sont à surveiller de près :

- Essoufflement au repos et/ou à l’effort (2 étages)

- Prise de poids de 2 à 3 kg sur quelques jours

- Oedèmes apparaissant et s’aggravant au niveau des chevilles et puis des jambes - Fatigue plus importante lors des activités habituelles sans cause évidente

Qu’ils soient seuls ou associés, ces signes doivent vous inciter à en parler à votre médecin.

Près d’un patient sur deux attend 14 jours avant de consulter en cas de symptômes. Et pourtant chaque jour compte... Les patients insuffisants cardiaques ne reconnaissent pas toujours les signes d’alerte, ni l’aggrava- tion de la pathologie, qui leur éviterait pourtant l’hospitalisation.