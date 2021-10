La 4ème Marche du rêve de Marie Dream permettra de verser 40 000 euros au profit des enfants malades

Bilan très positif pour la 4ème marche, qui s'est déroulée le 12 septembre à Givry, dans le cadre de Septembre en Or, le mois de lutte contre les cancers pédiatriques

Pour mémoire, cette marche a été organisée par l'Association « Le Rêve de Marie Dream », qui a été créée en 2016 par Sylvie et Didier Garopin, suite à la disparation de leur fille Marie, emportée à l’âge de 16 ans par un lymphome lymphoblastique.

Une participation à la hauteur des années précédentes, malgré le contexte sanitaire

Cette année, malgré les contraintes et incertitudes, liées au contexte sanitaire, les 100 bénévoles de l'association ont réussi à réunir quasiment autant de participants que les autres années.

L'association a en effet dénombré 3 855 marcheurs, dont 210 à distance, ce qui était une nouveauté 2021.

1 395 personnes ont choisi d'aller a la Madone pour le parcours de 6 kilomètres, qui a malheureusement dû être modifié la veille.

Le chemin initialement prévu a en effet été barré par un viticulteur, qui n'a même pas pris la peine, ou pas eu le courage, d'en informer l'organisation.

L'association tient donc encore à s'excuser auprès des personnes qui ont été obligées de faire demi tour, l'ascension vers la Madone, qui a été choisie en remplacement de l'itinéraire initialement prévu, étant trop abrupte pour elles.

Cet acte, qui est d'autant plus surprenant, au regard des concertations qui ont eu lieu en amont entre les viticulteurs et la Mairie, n'a heureusement pas réussi à gâcher la fête. Les participants, parmi lesquels 710 enfants de moins de 12 ans ont vraiment apprécié cette chasse au trésor-photo, les jeux vers la Madone, ainsi que l'accueil que leur ont réservé les bénévoles.

1 780 personnes ont choisi le 12 km, qui comme d'habitude a été le parcours préféré des participants, avec un bon accueil au ravitaillement de Mellecey, une super ambiance et une superbe vue.

320 marcheurs ont opté pour la boucle des 20 km et 150 ont choisi le rallye dans Givry, nouveauté 2021 qui a permis aux personnes en fauteuil de participer a la fête.

Un bénéfice de 40 000 euros, au profit des enfants malades

Le total de cette journée a permis de dégager un bénéfice de 40 000 euros qui sera entièrement reversé pour la recherche sur les cancers podiatriques et pour l’amélioration du quotidien des enfants et des jeunes atteints de cancer.

En plus, et cela n'a pas de prix, cette belle journée ensoleillée a offert aux participants un excellent moment de partage, avec en toile de fonds les paysages magnifiques de la Côte Chalonnaise.

L'association Le Rêve de Marie Dream tient donc à remercier tous ceux qui ont participé de près ou de loin à cette réussite, « et plus particulièrement les bénévoles, qui s'investissent sans compter durant des mois et les partenaires qui prennent en charge la quasi intégralité les dépenses »

Une belle manière pour Sylvie Garopin de clôturer Septembre en OR, le mois de lutte contre les cancers pédiatriques.

Pour faire un don ou en savoir plus sur l'association : www.le-reve-de-marie-dream.fr