Joli clin d'oeil d'Erwan, le restaurateur des Yvelines à Chalon sur Saône et à sa boulange volante

Dans le monde de la gastronomie et des réseaux sociaux, Erwann affiche plusieurs dizaines de millions de pages. Et il était à Chalon sur Saône !

Didier Bizet, notre boulanger volant n'en finit plus des émules avec son fameux pain cuit au feu de bois. Celui que vous croisez sur les marchés de Chalon sur Saône a su attirer Erwan et sa fameuse marinière. Le restaurateur des Yvelines s'est fait une solide réputation ces dernières années avec une manière décalée de promouvoir son savoir-faire et surtout sa volonté de promouvoir les produits issus de notre terroir. Alors il n'en fallait plus que de tomber sur la boulangerie volante de Didier pour voir les deux sympathiser aussitôt... on notera qu'il est tombé amoureux des chaussons à la pomme !

Laurent Guillaumé