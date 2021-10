L'extension de l'école Roger Balan à Saint-Marcel officiellement inaugurée

En présence d'Olivier Tainturier, Sous-Préfet de l'arrondissement de Chalon sur Saône, Raymond Burdin, maire de la commune et conseiller départemental du canton a procédé à l'inauguration officielle de l'extension de l'école Roger Balan. Une extension béton, bois et bardage acier pour le plus grand bonheur des élèves. L'établissement qui était jusqu'alors scindé avec l'annexe est désormais unifié, permettant aux 14 classes et aux 334 élèves de l'école Roger Balon de bénéficier d'un joli écrin.

Trois nouvelles classes, mais aussi sanitaires et douche ont été portées par la commune de Saint-Marcel pour un coût de 854 000 euros, cofinancés à hauteur de 135000 euros par l'Etat et 72 000 euros par le Conseil départemental de Saône et Loire.

Le chantier aura subi un léger décalage dans le temps, s'étalant sur une quinzaine de mois au lieu de la huitaine, avec une gestion des travaux confiée à Landré Travaux.

"Vous cultiviez les cultures maraîchères, vous cultivez les enfants"

Olivier Tainturier a salué le travail porté par la ville de Saint-Marcel, dans ce secteur de la rue du Breuil, avec un complexe dédié à l'enfance. Des travaux impératifs, alors que les trois principales communes de la première couronne de l'agglomération ont enregistré en l'espace de dix ans, 1200 habitants de plus. "C'est un projet cohérent pour la jeunesse" a salué le représentant de l'Etat.

Confiée à l'agence d'architecteure dijonnaise, Vincent Billard, l'extension Roger Balan a adopté toutes les règles permettant de minimiser les coûts de fonctionnement. Une attention toute particulière a été menée sur les éclairages, le traitement de l'air, le choix des matériaux et l'application de règles parasismiques.

Laurent Guillaumé