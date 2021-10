Activité de peinture sur galets à l’espace Simone Veil du service familles de Saint Rémy.

Ce mercredi 29 septembre, une huitaine d’enfants et quelques parents se sont retrouvés à l’espace Simone Veil du service familles de Saint Rémy pour la création de peinture sur galets. Cela se fait sous forme de jeu, pour commencer, les enfants jettent un dé et en fonction du chiffre sorti, ils doivent suivre les motifs en face du numéro du dé, ensuite ils peuvent créer d’autres dessins. Cet après-midi était animé par Magalie Lebeau référente familles et dotée d’un don certain pour la création et la peinture. Pascale Barbier, adjointe aux affaires sociales et passionnée par la décoration de galets, participait à cet atelier ludique.

Feutres acryliques, pinceaux, crayons, modèles de motifs, tous les matériaux sont mis à disposition pour faire de belles réalisations sur galets ou sur pierres plates.

Les galets sont récupérés un peu partout, nettoyés et préparés, mais surtout pas nos jolis galets de plage, c'est interdit, seuls les galets de décorations jardin sont autorisés, un simple caillou peut faire l’affaire. Ils sont ensuite peints et décorés avant d’être cachés dans la commune et être postés sur le groupe Facebook #trouvemongalet71 en indiquant vaguement l’endroit pour que ceux qui habitent à proximité partent à la chasse aux galets. La devise de ce jeu est « répandez la bonne humeur gratuitement et facilement ».

Ils peuvent être tout simplement gardés comme objet de déco dans la maison, la chambre des enfants…

C.Cléaux