Brunch réussi au restaurant ‘Bloc 7’ de l’Espace des Arts, scène nationale Chalon-sur-Saône

Dimanche de 11 heures à 17 heures était organisé à la Rotonde de l’Espace des Arts, un brunch réalisé par les gérants du restaurant ‘Bloc 7’ de Yannick Louis et de son fils Sofiane.

Yannick Louis a proposé plusieurs spécialités, toutes aussi savoureuses les unes que les autres. Dans une ambiance très conviviale, chaque personne était conviée à compléter son plateau sur les explications du Chef cuisinier.

Parmi tous les mets du brunch proposés en sucré et salé : Grilled-cheese, croque-monsieur élaborés avec différentes recettes, poulet au curry, tartes salées, tartes sucrées, cakes salés, cakes sucrés, brochettes de légumes, légumes croquants et sa sauce au fromage frais ciboulette, œufs brouillés avec bacon, salade de fruits, viennoiseries, charcuterie, fromages, fruits… mais aussi des jus de fruits frais etc

J.P.B