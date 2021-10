MULTI'GYM a fait son AG de la saison 2020/2021

L’assemblée générale de Multi’Gym avait lieu habituellement en juin mais la crise sanitaire a quelque peu perturbé la date prévue. Elle s’est donc déroulée ce mercredi 29 septembre 2021 et en présentiel malgré les contraintes qui ont compliqué l’organisation.

Comme l’a précisé la présidente de l’association Delphine Peytavi, pour cette AG, seuls les adhérents à jour de leur cotisation de la saison 2020/2021 ont été convoqués. Elle a précisé que selon la réglementation en vigueur, le passe sanitaire n’est pas obligatoire car lorsqu’il y a vote, tous les adhérents doivent pouvoir voter. Elle a ensuite remercié Vincent Bergeret maire de la commune et Henri Lombard adjoint d’avoir répondu présents à l’invitation à cette AG.

Elle a continué par l’énoncé de l’ordre du jour qui a ensuite été vu en détail :

Approbation du procès-verbal de l’AG du 23 septembre 2020, approuvé à l’unanimité.

Rapport d’activités : début de saison le 27 septembre 2020, la saison dernière a été très perturbée par la crise sanitaire, les cours ont été interrompus et n’ont repris que fin mars 2021 seulement en extérieur. Certains animateurs ont proposé de faire les cours en distanciel de façon à garder le contact avec les adhérents pendant la crise sanitaire. Quelques séances de gym sénior ou de marche nordique ont été proposées en extérieur et dès que cela a été possible les séances ont repris normalement. Comme chaque année, l’association a participé activement à octobre rose, organisation de la marche …

La présidente Delphine Peytavi a présenté le bureau 2020/2021 : Maryse Geniaux trésorière, Josiane Duplessis secrétaire, elle en profité pour faire un appel pour combler le poste de trésorier(ère) adjoint(te) vacant. Pour 2021/2022 c’est Marie Odile Nodet qui devient secrétaire et Josiane Duplessis secrétaire adjointe. Fatma s’est proposée pour prendre le poste de trésorière adjointe.

Approbation du rapport financier et des comptes de l’exercice 2020/2021 : les comptes de l’association sont positifs, le plus gros poste de dépense est celui des salaires des animateurs.

Présentation et vote du budget prévisionnel : comme il se doit l’association compte sur un peu plus de générosité de la part de la municipalité en termes de subvention.

Les comptes ont été vérifiés par Noëlle Huard qui n’a relevé aucune anomalie.

Comptes approuvés à l’unanimité.

Questions diverses : pas de question.

Pour la nouvelle saison qui se terminera en juin 2022, l’association a rencontré quelques difficultés avec certains animateurs à cause du passe sanitaire obligatoire mais à contrario l’association s’enrichit de deux nouvelles activités : la danse country et la sophrologie. Une autre activité devrait arriver en novembre ou décembre : la danse freestyle. Suite aux problèmes rencontrés par les adhérents(tes) pendant la pandémie, un geste est fait par l’association sur le montant des cotisations. Après toutes ces explications sur le fonctionnement, la gestion de l’association, Delphine Peytavi a passé la parole à Vincent Bergeret maire de la commune.

Monsieur le maire a exprimé sa satisfaction de pouvoir rencontrer les associations en assemblée générale, ce qui était devenu impossible les 18 mois précédents et de plus avec une très nombreuse assistance présente. Il a remercié Multi’gym d’avoir su garder le lien social et il a félicité la trésorière pour la tenue des comptes de l’association en sachant qu’elle est une des plus importante de la ville avec du personnel à gérer. Il a relevé aussi que les comptes étaient à l’équilibre. Il s’est fait l’ambassadeur de la marche rose de mercredi 6 octobre à laquelle Multi’gym est totalement impliqué, surtout cette année où cette marche aura un caractère particulier.

L’AG s’est terminée par un petit moment convivial où chacun a pu continuer d’échanger sur l’association ou tout autre sujet.

Renseignements et inscriptions par SMS au 06 89 90 24 66

Mail : [email protected] .com

Site internet : multigymchatenoyleroyal.wifeo.com

C.Cléaux