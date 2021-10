'Falaise' : Danse, cirque et musique en 1 seul spectacle !

La compagnie franco-catalane Baro d’evel signe une fresque en noir et blanc époustouflante d’idées et d’effets exceptionnels où l’humour, la tendresse, la peur et l’espièglerie sont magnifiquement traduits par huit artistes qui maitrisent à merveille le cirque, la danse et le chant. Dans un monde qui s’effrite, une foule grouillante, fragile, obstinée et têtue, ignore si elle a survécu à la catastrophe ou si elle la précède. Ainsi, s’enchainent des situations ahurissantes et envoutantes dans un décor noir dont les murs se désagrègent, où un cheval blanc, des pigeons et la musique omniprésente évoquent des nuées d’événements incroyables. Le duo, Camille Decourtye et Blaï Mateu Trias, paraphe une œuvre inouïe à découvrir absolument.

VEN 8 OCT 2021 — 20h ESPACE DES ARTS | GRAND ESPACE

SAM 9 OCT 2021 — 17h ESPACE DES ARTS | GRAND ESPACE

Durée : 1h45 - Tarifs : de 7 à 24€

Renseignements et réservation : https://www.espace-des-arts.com/saison/falaise

Texte et visuel : Communication Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône - Crédit photo : François Passerini