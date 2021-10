Signature du contrat d'objectif territorial ADEME 2021/2024

Le Grand Chalon poursuit la mise en œuvre de ses actions en matière d'énergie-climat et en faveur de la préservation de l'environnement et de nos ressources naturelles avec la signature aujourd'hui du contrat d'objectif territorial ADEME 2021/2024. Comme l'indique la directrice régionale de l'ADEME, il s'agit d'une première en Bourgogne Franche-Comté. Plus de détails avec Info Chalon.

L'ADEME constitue un partenaire historique du Grand Chalon pour la mise en œuvre d'actions énergie-climat et en faveur de la préservation de l'environnement et de nos ressourcs naturelles.



Afin d'accompagner les collectivités dans leur transition écologique, l'ADEME propose désormais la signature de contrats d'objectifs et d'actions de 4 ans qui permettent d'accompagner les territoires dans une amélioration continue de leurs actions en faveur de la transition écologique.



Le Grand Chalon est le premier signataire de ce type de contrat en Bourgogne Franche-Comté avec sa signature dans la salle du conseil de la collectivité ce vendredi 8 octobre à 16 heures 30 par Blandine Aubert, directrice régionale de l'ADEME de Bourgogne Franche-Comté, et Sébastien Martin, président du Grand Chalon, en présence d'Élisabeth Vuitton, vice-présidente du Grand Chalon en charge de l'habitat et de l'énergie, et Dominique Juillot, 1er vice-président du Grand Chalon en charge de la transition écologique, de l'aménagement durable du Territoire et de l'urbanisme.



Le contrat d'objectifs constitue une base solide au partenariat Grand Chalon-ADEME particulièrement actif depuis la fin des années 2000.



Il est destiné à accompagner la collectivité, porteuses de politiques volontaristes depuis plus d'une décennien dans une démarche d'amélioration continue, en s'appuyant sur des référentiels nationaux et européens.



Le contrat s'articule autour de deux phases. Une première phase à réaliser en 2021, qui constitue en un état des lieux précis des actions engagées par l'agglomération via l'exploitation des référentiels à savoir Cit'ergie, déjà exploité par le Grand Chalon pour le volet énergie-climat (label décerné au Grand Chalon en janvier 2020 lors des assisses européennes de la transition énergétique), et Economie Circulaire (ECi), créé en 2020 par l'ADEME pour le volet tri-prévention déchets et économie circulaire au sens large, et une deuxième phase visant à la mise en œuvre d'actions s'appuyant sur la définition d'objectifs à atteindre sur la période 2022-2024.



L'ADEME s'engage à fournir un appui technique via des missions d'animation et d'audit externalisées, et apporter une aide financière à la collectivité plafonnée à 350 000 euros sur 4 ans (75 000 euros en part fixe et 275 000 euros sur atteinte d'objectifs) pour financement de postes.



En février 2021, l'adoption du Projet de territoire réaffirme l'ambition de la collectivité en faveur de la transition écologique pour les années à venir.



Des mesures sont d'ores et déjà engagées pour l'année 2021, telles que l'équipement de l'hôtel d'agglomération en panneaux photovoltaïques ou l'extension des consignes de tri au 1er novembre 2021.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati