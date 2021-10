Le salon de l'ESS rebaptisé salon des coopérations économiques

Le Salon de l’Économie sociale et solidaire se transforme, pour cette 4e édition, en Salon des coopératives économiques. Un nouveau format destiné au grand public, personnes en recherche d’emploi, bénéficiaires du RSA, entreprises en quête de personnel, autour des acteurs de l’économie sociale et solidaire. Ce salon aura lieu le jeudi 21 octobre au Parc des Expos de Mâcon.

Lancé il y a trois ans par Isabelle Dechaume, vice- présidente chargée de l’insertion et de la formation, le salon de l’Économie sociale et solidaire (ESS) prend un virage avec Christine Robin, nouvelle vice-présidente

en charge de ce sujet dans la majorité d’André Accary. Jusqu’alors destiné à mettre en lien des associations et structures d’insertion, pour dynamiser ce réseau qui représente 10% de l’emploi salarié dans le département et plus de 2 000 employeurs, le salon monte en puissance cette année en ouvrant ses portes au grand public, l’après-midi uniquement.

Les précédentes éditions, et particulièrement la table ronde l’an passé, ont montré l’importance de favoriser les coopérations économiques (TPE, PME, ESS), d’autant plus avec l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 et la labellisation de cinq villes de Saône-et-Loire pour devenir centres d’entrainement des délégations (Autun, Le Creusot, Chalon-sur-Saône,

Mâcon et Montceau-les-Mines). L’ensemble des partenaires institutionnels, sportifs et économiques concernés seront en effet au rendez-vous de Paris 2024 avec la même volonté de coopérer ensemble et notamment avec le Plan de relance économique développé par l’État, suite à la crise sanitaire.

Les Jeux de Paris 2024 constitueront donc un formidable levier de développement pour tous les secteurs économiques et contribueront à réaliser les premiers Jeux Olympiques et Paralympiques durables, inclusifs et solidaires de l’histoire.

Au regard des enjeux et du contexte actuel, les Jeux sont un horizon, un exemple mais aussi un tremplin pour engager concrètement les collectivités à travailler sur l’accessibilité de leur commande publique, notamment en faveur des entreprises de l’ESS.

Cette 4e édition vise à la fois à dynamiser les acteurs de ce réseau et à stimuler les publics les plus fragiles à remettre un pied dans la vie active. En fédérant le plus largement, le Département réaffirme ainsi son rôle dans l’insertion, la formation, l’emploi, la solidarité.

LE DÉPARTEMENT FÉDÉRATEUR ET INNOVANT

Mobiliser l’ensemble des champs de l’insertion, de la formation et de l’emploi, favoriser la territorialisation, l’innovation et la solidarité sont autant de champs que le Département de Saône-et-Loire a réaffirmé dans une dynamique volontariste et inclusive à travers l’élaboration du Pacte territorial d’insertion (PTI) 2017 - 2020.

Pour rappel, la Loi confie aux Départements la responsabilité de la coordination des politiques d’insertion. À ce titre, le Département à travers l’élaboration de son PTI (qui favorise la consolidation de l’entreprenariat social) a créé un véritable outil rassemblant l’ensemble des partenaires dont l’objectif premier sera de favoriser l’insertion sociale et professionnelle des Saône-et-Loiriens en situation de précarité.

LA SAÔNE-ET-LOIRE, LABELLISÉE TERRE DE JEUX 2024

Paris 2024 a dévoilé en juillet 2021 le site internet qui référence l’ensemble des infrastructures retenues et labellisées « centres de préparation » aux Jeux.

La Saône-et-Loire étant retenue pour accueillir plusieurs disciplines sportives dans cinq villes : Autun, Le Creusot, Chalon-sur-Saône, Mâcon et Montceau- les-Mines, deviendra une des vitrines des JO2024.

Le Label Terre de Jeux 2024, levier de cohésion sociale et de développement économique pour :

La construction et la rénovation d’équipements sportifs

L’animation événementielle autour des Jeux, le tourisme, les activités culturelles...

Le développement de la pratique sportive

Ces opportunités économiques doivent bénéficier en priorité aux entreprises de Saône-et-Loire.