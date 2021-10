Top départ de l'opération «Job'us» ce mercredi sur la Place de Beaune

Ce bus pour l'emploi fera étape dans plusieurs quartiers de Chalon-sur-Saône, à Saint-Rémy, Châtenoy-le-Royal et Saint-Marcel pour aider les jeunes et les personnes éloignées de l'emploi à retrouver un travail, des aides à l'embauche, à rédiger une lettre de motivation ou des informations sur l'orientation. Une opération qui se prendra fin le 14 décembre. Plus de détails avec Info Chalon.