35 m2 d’appartement modèle pour personnes âgées et aidants étaient installés place de la mairie à Fontaines

35 m2 sur roues une fois déplié, l’appartement composé d’une cuisine équipée de domotique et d’appareils facilitant les gestes quotidiens qui, avec l’âge, deviennent parfois compliqués, un séjour, une salle de bain, là encore tout a été pensé douche, lavabo, espace, même une chambre à coucher dotée d’un lit électrique. C’est environ 120 visiteurs qui se sont déplacés pour venir voir les installations vendredi 8 octobre. Carine Plumier et le CCAS de Fontaines ont totalement réussi leur action en direction des séniors avec la venue sur place du camion démonstrateur.

Morgane Deligia, coordinatrice et cheffe de projet, parle de l’association : « Ce projet est de présenter aux personnes âgées, aux aidants et aux familles toute la part de la domotique et des 100 adaptations qui peuvent faciliter le maintien à domicile des séniors. Le camion a été financé en partie par la région, le département et des fonds privés, actuellement nous sommes 2 salariés et 9 bénévoles qui eux sont très mobilisés sur la partie technique. En 2018/2019 nous avons expérimenté la domotique au domicile de 80 personnes de plus de 60 ans, le constat : un réel besoin de recherche de solutions adaptées (téléassistance, équipements avec les bonnes dimensions, appareils facilitant la vie de tous les jours…).

Nous travaillons en partenariat avec les conseils habitat des grandes agglomérations. Nous sommes aussi présents à côté des personnes pour les aider à remplir les dossiers, à demander les devis, à faire les demandes d’aides au financement. Tout est fait gratuitement. »

D’autres communes sont intéressées, l’association, avec ce type de matériel roulant, apporte une autre vision des équipements en se rapprochant des citoyens.

C.Cléaux