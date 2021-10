Un guide des vins de Bourgogne à moins de 20 euros

La Tulipe Rouge, première collection de guides régionaux des meilleurs vins français à moins de 20 euros met à l’honneur les vins produits entre la Côte Chalonnaise et Chablis. Après le bel accueil réservé au guide du Beaujolais, l’équipe de La Tulipe Rouge explore la Bourgogne. Ici ce sont presque 90 vignerons et 130 cuvées qui sont présentés à travers une sélection fiable, équitable et accessible. Ainsi les amateurs de vins et les professionnels du secteur, peuvent découvrir toute la richesse du patrimoine viticulturel Bourguignon. Ce guide dédié à la Bourgogne s’inscrit dans une collection de huit guides 2022 dédiés aux principales régions viticoles françaises.

Un premier guide régional 100% Bourgogne

Dès le jeudi 21 octobre, les amateurs de vin de Bourgogne pourront retrouver en kiosque puis en librairie le tout premier guide papier de La Tulipe Rouge, qui propose une sélection des meilleurs vins de Bourgogne à moins de 20 euros. Faisant le choix de mettre en avant le vin avant le nom, ce premier guide référence pas moins de 90 vignerons Bourguignons et plus de 130 cuvées : entre domaine star (comme le Domaine Ferret ou Claude et Catherine Maréchal) et petite pépite à découvrir (La Vigne Mouton, par exemple), tous les éléments sont rassemblés pour une approche du vin tel qu’il est : un produit du terroir et de plaisir.

Ce guide dédié à la Bourgogne est également disponible gratuitement et dès à présent sous format PDF à télécharger sur le site de la Tulipe Rouge www.tulipe-rouge.com. La collection la Tulipe Rouge comprend 8 guides régionaux proposant une sélection de vins de 8 régions viticoles françaises : le Beaujolais, Bordeaux, la Bourgogne, le Languedoc & le Roussillon, La Provence & la Corse, le Sud-ouest, la Vallée de la Loire et la Vallée du Rhône

La Tulipe Rouge, une nouvelle génération de guides des meilleurs vins français

La Tulipe Rouge constitue la première collection de guides des meilleurs vins français à moins de 20 euros, conçue par une équipe de dégustateurs professionnels et indépendants.

Fort de son choix de miser sur le régional, La Tulipe Rouge valorise ainsi les vignobles de la France entière, tout autant que les faiseurs de vins et leurs produits en accordant enfin une place de choix à une catégorie de vins plébiscitée par la majorité des consommateurs : ceux à moins de vingt euros.



La Tulipe Rouge garantit ainsi une sélection accessible, éthique et argumentée : chaque vin est dégusté à l’aveugle sans système de présélection ni de ventes additionnelles, et selon les mêmes critères, adaptés à la catégorie de prix (moins de 20 euros), permettant ainsi à l’ensemble des producteurs de participer de façon équitable, tout en garantissant aux amateurs et professionnels une sélection de vins à la fois juste, fiable, transparente... Et exigeante !

Un guide accessible pour des vins accessibles

Bilingues, français-anglais, chaque guide régional sera disponible au format papier au prix de 20 euros, à retrouver en kiosque puis en librairie, ainsi que téléchargeable gratuitement au format PDF sur le site Internet de la Tulipe Rouge.