PORTRAIT– Avec aisance et conviction, Célia Laumain manage 40 personnes chez SUMA Chalon

Célia a 36 ans et, depuis 4 ans déjà, s’épanouit véritablement dans son rôle de chef des ventes ‘Services et Pièces’ chez Suma Chalon. Info-chalon est allé à la rencontre d’une jeune femme aussi bienveillante que volontaire.

Depuis 4 ans maintenant, Célia Laumain est chef des ventes ‘Services et Pièces’ chez SUMA. Si le métier est souvent exercé par des hommes, Célia remplit sa mission avec aisance et conviction. Diriger une quarantaine de personnes est avant tout, pour elle, une question d’organisation et de cohésion dans l’équipe. D’où vient le savoir-faire de Célia ?

Qui est Célia Laumain ?

Drôle de question, à laquelle l’intéressée serait bien en mal de répondre. Mais en brossant rapidement son parcours – déjà 15 années dans la marque Volkswagen –, on voit vite se dessiner quelques traits saillants et assez éloquents.

« L’automobile, ça m’a toujours fascinée, mais bien sûr jamais je n’aurais imaginé occuper un poste de managements un jour ! Mon père était vendeur automobile. Je trouvais que l’ambiance, dans une concession, était formidable. »

En 2006, Célia commence ses gammes en tant que secrétaire après-vente chez Volkswagen, à Nevers – qui fera plus tard partie du groupe SUMA. « Finalement, j’ai toujours travaillé pour la marque Volkswagen. »

Une expérience qu’elle ne regrette pas aujourd’hui puisqu’elle sera la première brique d’une vision à la fois globale et juste de l’équipe qu’elle dirige aujourd’hui.

« Puis en 2011, il y a 10 ans, je suis venue m’installer dans la région. J’ai travaillé en tant que conseillère commerciale Volkswagen Suma. » Ça y est, Célia intègre pour de bon le grand groupe SUMA, de l’autre côté cette fois-ci : la vente de véhicules. Encore une fois, l’environnement est majoritairement masculin. Célia sourit quand on lui fait cette remarque : « Mes collègues hommes sont toujours bienveillants, je me sens à l’aise parmi eux. J’étais la seule femme de l’équipe, peut-être y avait-il un petit côté protecteur. »

Mais le service après-vente a sa préférence. « Je ne m’épanouissais pas autant que dans le SAV. J’aime la gestion, résoudre des problèmes, apaiser les conflits, travailler à une fluidité du service. Je suis par nature très organisée, la planification est dans mes cordes. Et puis, surtout, j’avais une expérience de 15 ans dans la marque Volkswagen. »

La force du groupe SUMA

Quelle est la première qualité de ce groupe ? Célia Laumain n’hésite pas dans sa réponse : « Je travaille avec Vincent Montoux depuis des années. Il sait déceler les atouts de ses employés, c’est pour nous un mentor. Et il m’a fait confiance. C’est d’abord ça, l’identité du groupe : la partie recrutement en interne. Les employés ont la possibilité d’évoluer, de s’épanouir dans d’autres métiers. Ils sont récompensés de leur travail. Quand vous donnez, ils savent vous le rendre. »

Le 2e atout de SUMA est dans la garantie d’exercer un métier certifiant : « J’ai suivi une formation de 2 ans chez Audi Suma puis passé un diplôme pour devenir chef de Service SAV. Chez nous, chaque métier a son diplôme et nous avons des formations continues. Chez SUMA, ils vous poussent à vous dépasser. »

Un management dans la bienveillance

C’est le mot qui revient souvent dans la bouche de Célia, qui gère depuis 4 ans un service d’une quarantaine de personnes. Et elle a 36 ans. (N’inversez pas les chiffres.)

« Je suis du terrain, avec mes collaborateurs au quotidien et je connais quasiment tous les métiers et leurs contraintes. J’ai 3 conseillères clients – là ce sont des femmes – qui réceptionnent les véhicules tous les quarts d’heure, toute la journée, avec ou sans rendez-vous. Elles créent l’ordre des réparations. Il y a les techniciens, les chefs d’atelier qui orchestrent le travail selon la capacité de chacun, le magasin de pièces de rechange… Et moi, je planifie, coordonne, fais le lien entre le client et l’atelier. Dans le SAV, on travaille dans l’urgence. On doit donc absolument contrebalancer cette pression par un management dans l’écoute et la bienveillance, ce qui n’exclut pas une certaine fermeté. Je suis considérée comme un leader et mon travail est d’orchestrer toute l’organisation. Et justement, notre organisation fait que le client repart satisfait. »

Célia Laumain ne croit pas que l’autorité soit un moyen de faire vivre un service dans la durée. Elle est présente, inspire la confiance, aussi. Elle s’assure de la sérénité du service sans perdre de vue sa vision des objectifs, l’optimisation du service, de sa qualité comme de sa fluidité. Et porte une attention toute particulière à la cohésion de son équipe.

« Cohésion » n’est pas seulement un mot, c’est la base du travail chez SUMA. En témoigne cette petite anecdote au cœur du confinement : « Nous avons créé un groupe sur WhatsApp pour garder le contact, Vincent Montoux était toujours présent, on partageait des petits morceaux de notre quotidien. Au retour, on était tous contents de se retrouver. »

Par Nathalie DUNAND

[email protected]