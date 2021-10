COVID 19 - La fin de la gratuité des tests risque de compliquer la détection

Entre ceux qui sont vaccinés et qui considèrent qu'ils n'ont pas à se faire tester et ceux qui ne sont pas vaccinés et qui ne voudront plus se faire tester, l'évaluation de la situation sanitaire réelle risque d'être impactée.

Même si la France approche des 98 millions de doses injectées et un taux de vaccination de plus de 75 % pour au moins une injection, la fin de la gratuité risque d'avoir un impact sur l'évaluation réelle de l'état de l'épidémie sur le territoire. Considérant que les vaccinés n'ont pas à se faire tester et que les non-vaccinés risquent de s'adapter au moins jusqu'au 15 novembre, date officielle de la fin du pass sanitaire, la photographie réelle de l'état sanitaire risque d'être compromis.

Même si on comprend bien la volonté gouvernementale de forcer les mains aux derniers réfractaires en rajoutant une couche coercitive en s'attaquant aux portefeuilles, les analystes prédisent une période quelque peu chamboulée en terme de traitement de l'information. Il est possible et même plus que probable que des gens positifs n'iront plus se faire tester en adaptant leurs quotidiens en fonction des sites nécessitant un pass sanitaire. Une adaptation qui ne sera pas sans conséquence sur l'évolution réelle de l'épidémie sur notre territoire. C'est dire toute l'importance de relativiser les prochains chiffres qui seront diffusés par Santé Publique France.

Laurent Guillaumé