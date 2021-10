Châtenoy-le-Royal a rendu hommage à Samuel Paty : une allée aux abords du collège porte maintenant son nom.

L’Allée Samuel Paty a été inaugurée samedi matin, jour pour jour, 1 an après l’assassinat du professeur de l’éducation nationale.

Une allée le long du collège et empruntée par de nombreux élèves n’avait pas encore de nom, c’était le lieu idéal pour y apposer une plaque en mémoire de Samuel Paty, professeur d'histoire-géographie, assassiné le 16 octobre 2020 pour avoir' fait un cours d'enseignement moral et civique sur la liberté d'expression avec ses élèves de quatrième.

Marie Mercier sénatrice, Françoise Vaillant conseillère départementale, Fabien Ben directeur d’académie de l'Education nationale, Christina Oliveira principale du collège Aragon, les enseignants des écoles primaires et du collège, les élus, les agents des services de la commune, les habitants et les enfants étaient présents au côté de Vincent Bergeret maire et conseiller départemental pour inaugurer ce samedi matin l’Allée Samuel Paty.

Vincent Bergeret a rappelé les fondements même de notre démocratie, de la laïcité, de la liberté d’expression, de croire ou ne pas croire. Il a rendu hommage à cet enseignant investi et apprécié par ses élèves. Il a rappelé aussi que la décision de nommer cette allée Samuel Paty a été prise à l’unanimité en conseil municipal.

Fabien Ben, Dasen de Saône-et-Loire : « On a tous eu conscience après cet acte qu’il y aurait un avant et un après. On savait de longue date que les enseignants étaient la cible du terrorisme. Des mesures ont été mises en place, la mort de Samuel Paty n’a pas été vaine. Châtenoy est la deuxième commune après Charnay les Mâcon à baptiser une rue Samuel Paty. »

Les enfants et le maire ont découvert la plaque sous les applaudissements de l’ensemble des personnes venues rendre hommage à Samuel Paty.

C.Cléaux