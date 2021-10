Plus de peur que de mal après l'évacuation d'une centaine de personnes à Chalon-sur-Saône

Il était guère plus de 21H30 quand l'alerte a été donnée.

Tous les occupants d'un immeuble situé rue de Bourgogne à Chalon sur Saône ont été évacués en précipitiation ce lundi soir. Une très forte odeur de brulé a suscité la mobilisation des services de secours et de la police nationale. Le temps de procéder à une vérification et de trouver l'origine de l'odeur, une casserole oubliée sur un feu, les locataires ont pu rejoindre leurs appartements une heure plus tard.