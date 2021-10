L'ingénierie commerciale des TPE/PME portée par DB2S et Delphine Begat

Du haut de son pédigré d'ingénieur matériaux, Delphine Begat accumule déjà quelques années dans le monde de l'industrie chalonnaise, notamment au sein des contrôles non destructifs et de la filière nucléaire. Et puis l'opportunité faisant, l'entrepreneuse chalonnaise a décidé de voler de ses propres ailes avant de recruter Coralie Olivar, rencontrée au cours de sa précédente vie professionnelle.

DB2S se veut comme le spécialiste de l'ingénierie commerciale pour les TPE/PME, toutes ces entreprises dont la structure n'a pas permis de développer cet axe fort dans son projet industriel. S'adressant à tout type d'entreprises, DB2S les accompagne dans toutes leurs démarches commerciales et marketing. Bien plus qu'une agence de communication traditionnelle, l'entreprise de Delphine BEGAT associe audit de l'entreprise et élaboration de stratégie partagée, "on est vraiment dans l'esprit business, la stratégie de prospection, de fidélisation avec l'élaboration d'un plan d'actions sur le long terme et un accompagnement opérationnel".

Côté zone d'action, "la Saône et Loire évidemment et la Bourgogne-Franche Comté" même si ses missions ne manquent pas de l'amener en région parisienne, "en fonction des réseaux constitués ici ou là".

Pour toute information - 03 85 97 13 65 - [email protected]

Laurent Guillaumé