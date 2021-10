Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône : On The Road Again ! Un deuxième voyage culturel de mi-saison, 2022 très alléchant !

Mardi, l’Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône avait convié ses partenaires pour un déjeuner presse afin de présenter la deuxième partie de saison sur le thème d’un deuxième voyage ‘On The Road Again’ qui se déroulera de janvier à juin 2022.

Nicolas Royer, Directeur de l’Espace des Arts, assisté de Thierry Pilliot, Directeur Adjoint, Géraud Malard, Secrétaire Général, Aude Girod, Directrice de la communication et des relations avec le public… avait convié les représentants du Conservatoire du Grand Chalon, du Cnarep, Chalon dans la Rue, A Chalon Spectacles, l’Arrosoir, LaPéniche, L’Atelier Ancrage, La Bobine… à participer à la présentation de 2e partie de saison.

Extrait du discours de Nicolas Royer : « J’ai souhaité que l’on se retrouve ici dans un endroit extérieur de l’E.D.A parce que le message qui est important, c’est de symboliser notre rencontre autour d’un repas, d’une part, mais que la culture, cela ne peut exister sans nos partenaires à nos côtés. L’Espace des Arts est en lien permanent avec son territoire : que se soit ici dans un restaurant, dans un hôtel, des commerces… C’est vraiment important de savoir se décentrer, d’être un peu ailleurs et c’est cela l’E.D.A, une structure en phase avec son territoire. Donc pour cette nouvelle saison vous verrez que nous serons beaucoup à l’E.D.A mais que nous ferons aussi des petits voyages (Saint Denis-de –Vaux, Cluny). Nous aurons également pour cette nouvelle programmation beaucoup de coréalisations, beaucoup de partenariats mais c’est vraiment une volonté forte et inscrite dans le projet que j’ai porté. Bien évidemment, on a pu s’en rendre compte dans le début de programmation 2020/2021 avec ‘La Rentrée quand même’ et je devrais dire la rentrée toujours, la rentrée plus que jamais, que d’une manière modeste mais très volontariste, l’ensemble des structures de ce territoire ont travaillé ensemble pour porter des moments de convivialité, de joie, de fraternité mais aussi de musique au Théâtre du Port Nord […] Pour cela, merci à l’ensemble des partenaires. Sachez que cette union de nos structures montre que sur ce territoire, on a des outils culturels exceptionnels que c’est une grande chance ! Sachez que pour cette nouvelle présentation de janvier à Juin 2022, ce sont 170 représentations qui ont été programmées, soit 30% en plus que d’habitude. Je vous remercie ! ».

Lors de cette présentation, il faut savoir que non seulement l’E.D.A travaillera en partenariat avec le Conservatoire du Grand Chalon mais aussi avec l’A.B.C Dijon, avec l’Opéra de Dijon, avec A Chalon Spectacles, la Bobine et se délocalisera pour deux spectacles à Saint-Denis-de –Vaux et de la danse à Cluny.

Quelques spectacles sélectionnés par info-chalon :

Théâtre : Le Passé vendredi 14 et samedi 15 janvier Tout Mon amour (avec Philippe Torreton) mercredi 4, jeudi 5 et vendredi 6 mai A bien y réfléchir… (Comique) le mardi 22 mars Les Hortensias (Comique) jeudi 24 et vendredi 25 mars

Comédie Musicale : Mars-2037, vendredi 11 février

Spectacle musical : Le Bel Indifférent, dimanche 22 mai

Spectacle de Magie : Le Bruit des Loups, jeudi 31 mars et samedi 2 avril

Musique : Orchestre Les Siècles (100 musiciens sur scène) vendredi 18 mars Boum Electro dés 8 ans ‘Pixmix Kids, vendredi 1er avril Concert jazz avec Kyle Eastwood et hugh Coltman vendredi 15 avril Entre deux mondes, Hélène Fouchères et Martin Ackerman le dimanche 16 janvier

Danse : La Cie‘Ecarts’, Laura Buisson/Philippe Cheloudiakoff présentent ‘Maous’ samedi 16 avril, Focus Espace de Rue, culture Hip hop le vendredi 13 mai, EDA Battle au Port Nord, danse hip hop, samedi 14 Mai Let’s Move (danse musique) théâtre du port nord le samedi 11 juin

Avec la Bobine : Festival Chef Op’ en Lumière du lundi 28 février au dimanche 6 mars

Humour : Spectacle humoristique avec Haroun / Thierno Thioune vendredi 11 mars à 19 heures Thomas joue ses perruques, le vendredi 11 mars à 21 heures Eclats de Rire à Partager ciné brunch proposé par bloc 7 sélection de cinéma burlesque, le dimanche 3 avril

ETC..

Toutefois n'oubliez pas la saison en cours!!!

