A Châtenoy le Royal, les petits du centre de loisirs de l’Arc en Ciel ont fait Halloween.

Les enfants du centre loisirs et les animatrices s’étaient déguisés pour un après-midi récréatif halloween.

Ce vendredi 29 octobre, à l’approche du 31, jour où chacun fête halloween à sa manière, les petits de 3 à 5 ans du centre de loisirs de l’Arc en Ciel ont mis leur déguisement. C’était une vingtaine d’enfants déguisés en sorcières, loups garous, zombis, diables et plein d’autres tenues qui étaient prêts à faire la fête d’halloween. Les animatrices avaient elles aussi joué le jeu en se déguisant et en ayant préparé friandises, bonbons… tout ce qu’il fallait pour le plus grand plaisir des enfants. Jeanne-Marie Martin et Marie-Thérèse Boissot adjointes sont venues admirer les beaux déguisements des enfants.

Cette année pour ces vacances de la toussaint, la structure accueille sur les 2 semaines 128 enfants âgés de 3 à 11 ans. Aujourd’hui ce sont 2 animateurs et 6 animatrices qui œuvrent au sein du centre de loisirs.

Avec une arrière-saison pleine de belles couleurs, les activités extérieures ont été privilégiées, une parfaite symbiose avec la thématique choisie pour ces vacances : l’automne et sa mascotte l’écureuil créée par les enfants. Les animateurs et animatrices se sont déguisés toute la semaine en écureuil pour le plus grand bonheur des enfants, ces derniers ont posé plein de questions sur ce petit animal roux qui fascine, dont la couleur fait penser aux feuilles des arbres en automne.

Il n’en reste pas moins que les enfants ont pu profiter de sorties programmées : pour les petits 3 à 5 ans le 26 octobre c’était sortie à l’Espace des Arts pour voir un film, le 2 novembre ils vont faire la visite du musée du pain avec un atelier autour du pain ̏ Petit mitron˝, pour les plus grands 6 à 11 ans c’était sortie bowling les 27 et 28 octobre et sortie cinéma au Multiplex de Chalon.

Les plus grands ont préparé une boum d’halloween qui s’est déroulée dans la cour intérieure de la mairie pour relancer le lien avec les familles.

Des activités qui fonctionnent bien grâce à la cohésion et la bonne entente de l’équipe du centre autour de Pauline Boiffard, Ophélie Thomas sans oublier Alexandra Bourgogne et Marie-Christine Poillot et avec le soutien de la mairie.

C.Cléaux