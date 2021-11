Le Saint Rémy Tennis de Table multiplie les victoires

- En R2, victoire impitoyable 13-1 contre Autun (16-13-13-13). Seul Timo lâche un point pour la première fois de la saison (Théo reste invaincu), alors que Tom et Théo n'ont pas tremblé. Lilian fait une belle remontada sur le seul match où il fut en difficulté, et signe un carton plein également.

- En R3, grosse victoire, comme toujours depuis le début de saison, 11-3 face à Joigny (14-9-9-8). Hormis un gros trou d'Anthony qui n'était pas dans son jour, Maxime, Coco et Bastien ont fait un sans faute. Mention spéciale à Bastien qui fait une belle perf sans concéder de set.

- En D2, victoire écrasante 16-2 contre Ouroux (9-5-5-5). Seules Nath et Karine s'inclinent contre le 9, alors que Corneliu et Joshua réalisent la perf ! L'équipe reprend même la 1ère place de sa poule à la différence de points avec Le Breuil.

Merci aux supporters venus encourager les équipes, et rdv déjà le week-end prochain pour les matchs de la D2 et de la R2, la R3 étant exempte.